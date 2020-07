Derrick Favors relativise l’absence de Jeff Bzdelik

Le staff médical des Pelicans a pris la décision de laisser en Louisiane l’assistant en charge de la défense, Jeff Bzdelik, arrivé l’été dernier à New Orleans.

La raison l’a emporté, mais ça reste un coup dur pour le groupe, Jeff Bzdelik ayant grandement contribué aux progrès de l’équipe en simplifiant les systèmes défensifs avec succès en cours de saison. Les coéquipiers de Zion Williamson étaient ainsi passés de la 25e à la 10e meilleure défense de la ligue entre Noël et fin février.

Communiquer davantage sur le terrain

Élément clé de la bonne tenue de New Orleans en défense, Derrick Favors a relativisé cette absence, estimant que l’assistant sera toujours en mesure d’échanger avec les joueurs, de donner son point de vue et ses consignes.

« Il sera toujours avec nous pour certains appels sur Zoom, pour ce qui est du plan de jeu et comment défendre certaines équipes sur les scouting-reports, » confie-t-il. « On a un groupe de gars intelligents et qui jouent dur. J’espère que nous pourrons compenser le fait qu’il ne soit pas là, à nos côtés ».

L’intérieur sait aussi que ce sera à lui, ainsi qu’à Jrue Holiday, de dicter le tempo en défense et de profiter de l’absence de fans pour communiquer suffisamment d’infos à leurs coéquipiers sur le terrain.

« En défense, les gars nous regardent, moi et Jrue, » ajoute-t-il. « Tout ce qu’on peut faire, c’est communiquer avec les gars. On va essayer de partager notre expérience dans la façon de défendre face à certaines équipes, de défendre sur certains joueurs. On a beaucoup de bons défenseurs dans cette équipe ».