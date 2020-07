Courtisé par plusieurs équipes, Gerald Green préfère attendre la saison prochaine

Victime d’une fracture du pied en pré-saison, et libéré par les Rockets, Gerald Green expliquait en janvier viser un retour pour les playoffs. Mais c’était avant l’épidémie du Covid-19…

« Je n’essaye pas de me presser mais j’espère que je serai prêt à revenir à la fin de la saison, peut-être durant les playoffs » déclarait-il. « Je ne veux pas devancer le calendrier, je ne veux pas créer de l’espoir chez qui que ce soit. C’est un objectif personnel. Si je l’atteins, génial. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas la fin du monde. »

Et ce ne sera pas la fin du monde puisque le New York Times annonce que malgré l’intérêt de plusieurs équipes, et parce que Houston ne pouvait pas le signer à nouveau, le dunkeur devenu shooteur ne sera pas à Disney World.

Avec une préparation très courte, Gerald Green préfère en effet revenir la saison prochaine, dans des circonstances plus proches de la normale. À 34 ans, l’ancien des Celtics et des Suns a pourtant reçu le feu vert des médecins, mais il faudra attendre octobre, et la prochaine free agency, pour connaître sa future destination.