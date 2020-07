Covid-19 : les Kings et les Bucks stoppent leurs entraînements

À quelques jours de faire leurs valises pour rejoindre Disney World, ESPN et The Athletic révèlent que les Kings et les Bucks ont décidé de fermer leurs installations et de stopper les entraînements.

Comme les Nuggets, le Heat ou encore les Clippers, les Kings et les Bucks ont appris qu’il y avait une ou plusieurs personnes testées positives au coronavirus parmi le groupe qui doit se rendre à Orlando.

À Sacramento, comme à Milwaukee, on a donc décidé de stopper les séances d’entraînement, et elles ne reprendront sans doute pas avant le départ pour Disney World. Selon le protocole imposé par la NBA, les personnes atteintes du virus doivent enchaîner deux tests négatifs en 24 heures pour avoir le droit de partir avec le groupe, ou les rejoindre par leurs propres moyens via un jet privé ou en voiture.

Si c’est par un vol commercial, ces personnes doivent attendre trois tests négatifs de suite pour rejoindre la « bulle » de Disney World. Sur place, une quarantaine de 48 heures est ensuite appliquée pour tout le monde.