Deux ans plus tard, Jared Sullinger est en quête d’une nouvelle chance en NBA

Du talent, surtout en attaque, mais sans doute quelques kilos en trop, des blessures, le tout conjugué à une éthique de travail pas vraiment optimale. Voilà comment on pourrait assez sommairement résumer les quatre ans et demi de Jared Sullinger en NBA, de 2012 à février 2017.

Après deux saisons et demie réussies sur le plan individuel dans la ligue chinoise, aux Shenzhen Aviators (ex Leopards), on l’a retrouvé ces derniers jours sur le banc de Carmen’s Crew, équipe engagée au « TBT » au sein de la formation championne en titre, principalement composée d’anciens d’Ohio State (dont quelques figures connues du championnat de France, Deshaun Thomas, Aaron Craft ou David Lighty) dans laquelle il figure… en tant que coach !

Retrouver l’amour du jeu en Chine

À 28 ans, Jared Sullinger est pourtant loin d’avoir raccroché. Il vise même un retour en NBA après trois années qui lui ont permis de se ressourcer, durant lesquels il a pu être performant et retrouver cette passion, comme lorsqu’il évoluait à l’université, là où le basket se joue « de la façon la plus pure », selon lui.

« Je veux jouer et, bien sûr, la NBA est le but ultime, » a-t-il déclaré au Boston Globe. « Ces deux dernières années, j’ai eu l’impression qu’il fallait que je me trouve. Il fallait que je trouve quelque chose qui me motive et me donne envie de jouer. En NBA, on se perd un peu dans la masse parce qu’il y a tellement de matchs, et quand je suis arrivé en Chine, c’était une sorte de retraite pour Jared Sullinger, pour qu’il apprenne sur lui-même et retombe amoureux du jeu ».

Durant ses quatre premières années à Boston, il a tout de même manqué 70 matchs, principalement à cause de blessures au dos et au pied, incitant les Celtics à le laisser filer à Toronto, qui finira par l’échanger à son tour quelques mois plus tard. En coulisses, son surpoids et son éthique ont toujours interrogé.

Ouvert à toutes les options

Même si l’aventure s’est mal terminée, Jared Sullinger ne garde que de bons souvenirs de son passage à Boston durant lequel il a apporté sa pierre à l’édifice, tournant à 11.1 points et 7.7 rebonds en moyenne.

« Si vous regardez en arrière, ils m’ont donné quatre ans d’expérience en NBA, et quelle que soit la situation, il y a beaucoup de gens qui n’ont jamais eu cette chance de jouer en NBA, » a-t-il rappelé. « Pour moi, être l’un des piliers des Celtics pendant quatre ans, l’une des franchises les plus célèbres de tous les temps et être quelqu’un d’important dans cette équipe, si je disais que j’ai passé un mauvais moment, je mentirais. J’ai passé un très bon moment en jouant à Boston. C’était incroyable. Un rêve devenu réalité ».

Jared Sullinger a culminé à 27 points et 13 rebonds en moyenne sur 15 matchs cette saison avant de quitter l’équipe pour accompagner la fin de grossesse de sa femme. Avec la pandémie de Covid-19, il n’aura pas l’occasion de se montrer en Summer League comme il l’aurait espéré. En attendant que la roue tourne à nouveau, l’intérieur va continuer à s’entraîner, se maintenir en forme et explorer d’autres opportunités si besoin.

« Je me suis dit que si je ne suis pas prêt pour revenir en NBA, qu’on me laisse trouver un endroit où je pourrais me tenir prêt. Je suis en parfaite santé, je me sens bien, donc mon but ultime, c’est la NBA. J’essaie de provoquer une nouvelle opportunité. Parfois c’est oui, parfois c’est non, sans rancune. Si on ne veut pas de moi, je devrais prendre une décision et me refaire ailleurs ».