Histoire(s) de la Draft | La première diffusion en direct à la télévision américaine

Moment incontournable d’une saison NBA, la Draft est diffusée en direct sur ESPN depuis quelques années maintenant. Sur la dernière décennie, elle attire en moyenne autour de trois millions de téléspectateurs.

Sauf que, depuis 1980, si elle était bien évidemment filmée et diffusée ensuite, elle ne jouissait pas d’une programmation en « prime time ». Ce fut donc le cas pour la première fois le 27 juin 1989, sur les ondes de la chaîne TBS, détentrice des droits à l’époque.

Et, malheureusement pour elle, la NBA n’a pas connu une première mémorable, comme avec Patrick Ewing quatre ans auparavant (premier choix en 1985), ou Shaquille O’Neal trois ans après (1992), voire Yao Ming (2002) et son impact en Chine.

C’est Pervis Ellison qui avait été choisi le premier. Les Kings ont mis la main sur ce pivot, certes ancien champion et meilleur joueur du tournoi NCAA (1986), qui deviendra meilleure progression de l’année en 1992, mais qui fut surtout plombé par les blessures. Sa carrière sera très, très discrète (9.5 points et 6.7 rebonds de moyenne, en 474 matches) et Sacramento l’échangera même au bout d’une seule saison !

Le deuxième choix, celui des Clippers, ne sera pas beaucoup plus sexy avec Danny Ferry, qui ira jouer en Italie… Heureusement, Sean Elliot (Spurs) et Glen Rice (Heat) arrivent vite derrière. Finalement, outre les deux derniers cités, les meilleurs joueurs de cette faible cuvée 1989 seront draftés bien plus bas : Nick Anderson (11e), Mookie Blaylock (12e), Tim Hardaway (14e), Dana Barros (16e), Shawn Kemp (17e), B.J. Armstrong (18e), ou encore Vlade Divac (26e), Clifford Robinson (36e) et Dino Radja (40e).