La NBA apporte son soutien aux joueurs pour mener des actions contre le racisme

Mardi soir, la NBA et le syndicat des joueurs ont tenu une réunion pour évoquer les actions à mener pour la justice sociale et contre le racisme systémique dans le cadre de la reprise de la saison.

Puisque des joueurs craignaient que le mouvement social entamé après le décès de George Floyd soit occulté par le retour de la NBA, la ligue a tenu à les rassurer et à les soutenir en expliquant qu’il s’agissait d’un combat commun et que le « but de la reprise de la saison était de mener une action collective pour combattre le racisme systémique et promouvoir la justice sociale. »

Les discussions, auxquelles participaient Adam Silver, Michele Roberts, Chris Paul, Andre Iguodala mais aussi Donovan Mitchell et C.J. McCollum, ont ainsi porté sur la représentation des personnes noires dans la NBA et ses franchises, à des postes de direction, alors que la NBA annonce également la création d’une fondation pour accroître les opportunités de développement éducatif et économique au sein de la communauté noire.

Même si les détails des actions menées à Orlando seront révélées plus tard, la NBA affirme que sa priorité sera de soutenir l’activisme et le leadership des joueurs.

« Les problèmes de racisme systémique et de brutalité policière dans notre pays doivent cesser« , écrit Chris Paul dans le communiqué. « En tant qu’union des joueurs de la NBA et en tant que ligue, il est de notre devoir d’utiliser notre plateforme commune pour à la fois mettre en lumière ces problèmes et travailler pour opérer des changements. En tant qu’acteurs, nous jouons un rôle leader quand il s’agit de faire entendre nos voix et de mettre en œuvre des solutions pratiques. Mais il reste encore beaucoup à faire à Orlando et à long terme pour poursuivre sur notre lancée et apporter un changement réel et durable dans notre société. »