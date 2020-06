Envoyé par Detroit à Cleveland en cours de saison, Andre Drummond a une « player option » à 28,8 millions de dollars pour l’année prochaine et, dans le contexte actuel, il confie qu’il a bien l’intention de l’activer.

« Ouais, ça va être difficile de faire une croix dessus, donc vous pouvez compter sur moi pour rester à Cleveland » a-t-il ainsi confié dans un podcast d’ESPN. « Je vais certainement rester à Cleveland. »

Ce n’est pas surprenant, surtout avec l’impact de la crise du Covid-19 attendu sur le « salary cap », les possibles free agents comme Evan Fournier devant revoir leurs plans.

Reste à voir ce que cela signifie pour les Cavaliers, qui avaient récupéré le pivot contre une bouchée de pain (John Henson, Brandon Knight et un second tour de Draft en 2023), les Pistons souhaitant justement éviter qu’il active son option pour l’année prochaine. Et alors que Kevin Love réclame la prolongation de Tristan Thompson…

« Pour nous, vu son âge et ce qu’il apporte à notre équipe, nous le voyons absolument comme un joueur pour le long terme », expliquait le GM des Cavs, Koby Altman, après le trade. « Évidemment, il a une « player option » et s’il l’active, nous pensons être en bonne forme en termes de marge salariale. Il n’y a pas de meilleure façon de dépenser cet argent qu’avec Andre Drummond, s’il choisit d’activer son option. » Tout va bien, donc.

À noter d’ailleurs que la convention collective révisée a modifié la date butoir pour l’activation des « player option », Anthony Davis ayant jusqu’au 14 octobre tandis que Gordon Hayward, DeMar DeRozan, Mike Conley Jr. et Andre Drummond ont de leur côté jusqu’au 17 octobre pour le faire.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.