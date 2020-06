Kevin Love : « J’espère que Tristan Thompson va rester »

Champion en 2016, troisième meilleur rebondeur de l’histoire de la franchise et septième au nombre de matchs disputés, Tristan Thompson a peut-être joué son dernier sous les couleurs des Cavaliers le 8 mars dernier.

Le pivot est en fin de contrat, ses relations avec le club sont bonnes et il a compilé ses meilleurs chiffres en carrière cette saison (12.0 points à 51.2% aux tirs, 10.1 rebonds, 2.1 passes et 0.9 contre), mais l’arrivée d’Andre Drummond est venue boucher une raquette qui comptait déjà Larry Nance Jr. et Kevin Love. Pas un souci pour ce dernier, qui milite pour que son grand copain prolonge.

« Quand je suis arrivé en 2014-2015, Tristan faisait partie des gars avec qui j’avais hâte de jouer parce que je m’étais déjà battu contre lui » raconte Kevin Love. « On devait s’empêcher de prendre des rebonds. On était mort à chaque fois qu’on se jouait. Puis j’ai vu l’évolution de son jeu, en tant que leader sur et en dehors des terrains, et juste à quel point il est cool. C’est contagieux, et il est vraiment devenu comme un frère pour moi. »

« Il a tout simplement tellement de valeur pour cette équipe et cette franchise »

Autoproclamé leader du vestiaire après le départ du « King », il a assumé la tâche auprès des plus jeunes.

« C’était sa dernière année de contrat et il s’est vraiment, vraiment imposé comme le leader vocal sur le terrain » poursuit le quintuple All-Star. « J’adore ce qu’il apporte. C’est un gars qui a eu quelques pépins physiques mais qui dans l’ensemble a une super endurance. Tout le monde sait ce qu’il vaut. Il travaille très dur. Il a tout simplement tellement de valeur pour cette équipe et cette franchise. J’espère vraiment qu’il va rester. »

Au niveau de la construction de l’effectif, avec un Andre Drummond qui va sûrement activer sa « player option » à 28 millions, Kevin Love et Larry Nance Jr. qui doivent en toucher respectivement 91 et 42 sur les trois prochaines années, il ne serait pas logique d’investir sur lui malgré les services rendus à la ville de Cleveland. Pourtant, Cleveland.com croit savoir que les Cavaliers veulent le garder.

Pour cela il faudra qu’il accepte un petit chèque, ou qu’on lui donne un contrat d’un an qui sortira des comptes en même temps que celui d’Andre Drummond en 2021, quand la free agency sera meilleure et plus sereine que celle qui arrive à l’automne, avec davantage de marge salariale pour les équipes, et l’impact du Covid-19 un peu digéré.