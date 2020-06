Une reprise sans Justin Holiday pour les Pacers ?

L’heure de la reprise approche pour les 22 équipes encore en lice pour le titre. Certaines d’entre elles pourraient cependant se retrouver amputées de un ou plusieurs éléments.

Car certains joueurs hésiteraient encore à se rendre dans la bulle d’Orlando au mois de juillet. C’est notamment le cas de Justin Holiday, qui a participé récemment à l’une des conférences téléphoniques menées par Kyrie Irving.

D’après l’Indianapolis Star, l’ailier des Pacers n’aurait pas encore pris de décision quant à sa présence en Floride et ce serait du 50/50. Elle devra toutefois intervenir avant le 24 juin prochain et il n’a donc plus qu’une semaine pour se décider. Une chose est sûre : ses dirigeants ne lui forcent pas la main et, comme convenu dans la circulaire envoyée hier aux joueurs, il n’écopera d’aucune amende ou suspension s’il ne poursuivait pas la saison. En revanche, il se verra ponctionner de 1/92,6e de son salaire par match manqué.

Si l’absence de Justin Holiday venait à être confirmée, ce serait en tout cas un coup dur pour la franchise de l’Indiana, qui perdrait l’une de ses principales rotations au poste d’ailier. Et une véritable menace derrière l’arc puisqu’il tournait à 42% de réussite à 3-points (avec un peu plus de 4 tentatives par rencontre) cette saison.