Jameer Nelson aimerait prendre sa retraite sous les couleurs du Magic

Depuis son passage à Detroit à la fin de la saison 2017-2018, Jameer Nelson n’a plus foulé un parquet NBA et occupe une partie de son temps avec le podcast Court Vision, où il discute de basket. Et dans le dernier épisode, le meneur de jeu est revenu sur son départ d’Orlando, franchise qui l’avait drafté en 20e position en 2004, où il a joué ses dix premières saisons, avec à la clé une sélection au All-Star Game et une place en finale NBA.

« J’ai décidé de quitter Orlando parce que je ne croyais pas en ce qu’ils faisaient quand Rob Hennigan était GM » raconte-t-il. « Ce n’était pas mon genre de gars. Il était jeune, il a voulu faire beaucoup de choses en lesquelles je ne croyais pas. J’ai laissé beaucoup d’argent sur la table. Je peux comprendre. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s’est passé. Mais je pense qu’il a donné le ton pour les dix années qui ont suivies. Ils ne sont toujours pas là où on était arrivé, et je ne sais pas quand ils y arriveront. »

En 2014, à 31 ans, après deux saisons à 43 victoires en cumulé, le meneur de jeu laissa derrière lui une franchise en reconstruction pour se relancer à Dallas, en vain : il ne retrouva plus jamais un rôle aussi important qu’à Orlando et ne dépassa plus les 10 points de moyenne.

« Je pensais, et je pense encore, que je devrais prendre ma retraite avec le Magic. Parce que je pense que ce serait la bonne chose pour moi et pour la franchise »

Un divorce qui passe mal mais qui, de son propre aveu finalement, semblait inévitable. « Ils ont dû faire le ménage… Tout n’est pas la faute de Rob Hennigan. Mais je pense qu’on m’a menti. Je ne me sentais pas désiré. »

« Pourtant j’ai aidé cette franchise, j’ai fait partie de quelque chose qui a aidé cette franchise à gagner de l’argent, beaucoup de matchs, de l’attention. On a créé quelque chose. Et puis ils se sont débarrassés de Stan (Van Gundy), d’Otis Smith (le GM), Dwight est parti. Je comprends le principe de la reconstruction, mais je ne voulais pas en faire partie » admet-il. Et dix ans après, à 38 ans, alors qu’il n’a pas encore officiellement pris sa retraite, il aimerait recoller les morceaux, comme avec Dwight Howard. « Je pensais, et je pense encore, que je devrais prendre ma retraite avec le Magic. Parce que je pense que ce serait la bonne chose pour moi et pour la franchise. »

« Faisons un contrat de 10 jours » rigole-t-il. « Je ne sais pas, je pense que c’est quelque chose dont nous pourrons parler un peu plus tard. J’aurais aimé resté là-bas. Certaines personnes au sein du club ont fait une erreur en me laissant partir. Les franchises n’estiment pas autant les joueurs qu’avant. J’étais un gars de la communauté, un citoyen modèle, un vétéran pour les jeunes joueurs, je peux encore jouer. »

Le message est passé.