Les frères Ball signent officiellement chez Roc Nation Sports

Le joli coup annoncé fin avril est confirmé : les frères Ball ont décidé de voler de leurs propres ailes en rejoignant l’agence Roc Nation Sports, propriété de Jay-Z. Si celle-ci s’occupe notamment de Kevin Durant et Kyrie Irving, c’est a priori l’agent en charge de Markelle Fultz et Dennis Smith Jr., Raymond Brothers, qui s’occupera d’eux.

Un beau challenge pour l’agence : elle met la main sur un Lonzo Ball revanchard qui semble avoir enfin lancé sa carrière à New Orleans aux côtés de Zion Williamson, et un LaMelo Ball attendu tout en haut de la prochaine Draft.

Pour LiAngelo, la mission sera de s’installer en G-League en espérant prendre l’ascenseur vers la NBA.

« C’était une décision familiale » expliqué fin avril Jermaine Jackson, qui s’occupe actuellement des intérêts de LaMelo. « C’est maintenant une famille élargie. Ils ont mis au point un magnifique plan avec Jay-Z. Le basket est sur le point de changer. Ils vont créer quelque chose de totalement nouveau. Nous avons parlé à plusieurs agents, mais il y avait de bonnes ondes avec Roc Nation. Je connais Jay-Z depuis que j’ai joué pour les Knicks, mais c’est ce que les gamins voulaient. Jay-Z est un maître dans ce qu’il fait. Il a une aura mondiale. »

On notera d’ailleurs que, le rappeur étant directeur artistique de la section basket chez Puma, la marque part avec un avantage certain dans la course que les équipementiers vont désormais se livrer pour attirer LaMelo Ball.