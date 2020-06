Clint Capela se prépare pour revenir à 100%

Il a été l’un des plus gros « moves » de la « trade deadline » en s’envolant de Houston pour Atlanta. Touché au talon, Clint Capela n’a toutefois pas pu évoluer sous ses nouvelles couleurs. Sept mois après avoir contracté cette blessure, le pivot suisse se sent aujourd’hui « beaucoup mieux » prêt à entamer une nouvelle étape de sa carrière.

« J’ai pris soin de mon talon tout ce temps. Maintenant, je sens qu’il est vraiment guéri. Ça ne me dérange pas quand je me promène avec ou quand je m’entraîne, jusqu’à présent. J’ai juste hâte d’aller jouer », explique-t-il.

Encore de longs mois d’attente…

Tant qu’il n’aura pas repris l’entraînement à cinq-contre-cinq, Clint Capela ne pourra pas retrouver 100% de sa condition physique. L’heure est également aux ajustements, personnels et collectifs.

L’objectif est de répondre présent le jour J, à savoir être pour le début de la saison 2020-2021, les Hawks n’ayant pas été invités à participer à la fin de la saison régulière actuelle en raison de leur classement (20 victoires – 47 défaites), même s’ils pourraient participer à une sorte de « Summer League » avec les autres éliminés.

« J’ai déjà eu beaucoup de temps, » déplore-t-il. « Mais ça va m’aider à retourner dans l’équipe, à m’entraîner avec les gars, à jouer du cinq-contre-cinq, du trois-contre-trois, de pouvoir mieux se connaître les uns les autres. Ça va me donner beaucoup de temps pour me préparer pour la prochaine saison. Peu importe comment ce sera, je suis juste excité à l’idée de montrer ma présence et de montrer que je suis là, que je vais faire partie de l’équipe ».