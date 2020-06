Game 5 – Finals 2010 : les Celtics résistent à l’incroyable coup de chaud de Kobe Bryant

Même si les Lakers ont perdu ce soir-là, cela reste l’une des plus belles performances de Kobe Bryant. Ou plutôt l’un des plus beaux passages. À la mi-temps de ce Game 5, il n’a pourtant inscrit que 10 points avec un pourcentage horrible (4/12 soit 33 %). C’est le Kobe Bryant agaçant qu’on croyait oublié : il force, joue tout seul et ne fait pas participer ses coéquipiers. Sans surprise, les Celtics sont devant et les Lakers n’ont inscrit que 39 points à la pause.

Mais en seconde mi-temps, Kobe Bryant va nous offrir un show quasi unique dans l’histoire de la ligue. Rarement dans l’histoire des Finals NBA, un joueur n’avait produit une telle performance en si peu de temps et avec une telle efficacité. Comme un Michael Jordan en 1992 contre Portland, un Isiah Thomas en 1988 contre les Lakers ou un Dwyane Wade en 2006 contre Dallas.

Ce soir-là, pour débuter la deuxième mi-temps, Kobe Bryant marque la bagatelle de 17 points à 100 % de réussite en exactement 4 minutes et 40 secondes. Tout y passe : trois fadeaway, un sublime lay-up sur alley-oop et trois paniers à 3-pts dont le dernier à plus de neuf mètres !

Dos au mur, les Lakers rentrent à Los Angeles avec deux matches à jouer

La performance en soit est déjà exceptionnelle mais le contexte la rend juste irréelle : on est à Boston dans un Game 5 des Finals et face à l’une des meilleures défenses de la ligue. « Jamais je n’avais vu quelqu’un mettre de tels tirs » avouera Paul Pierce.

« Si nous avions fait quelques stops et mieux défendu, on ne parlerait que de Kobe en ce moment » confiera Lamar Odom après le match. « Avec un Kobe qui avait la main chaude, c’était le moment idéal pour faire des stops. Malheureusement, nous ne l’avons pas fait. »

Ce soir-là, Kobe Bryant manquera de soutien, notamment de Pau Gasol, et les Lakers vont finalement s’incliner 92-86. La défense des Celtics était trop étouffante, le public était trop bouillant, et surtout les Lakers se sont épuisés à essayer de combler 10 à 12 points d’écart. Pour Paul Pierce, les Celtics ont livré leur plus gros match de la saison. Celui qui leur permet de mener 3-2 avant de retourner à Los Angeles.

C’est Paul Pierce, à 40 secondes de la fin, qui montrera l’exemple avec une grosse faute sur Ron Artest. C’était un panier pour revenir à -3. Au lieu de ça, Ron Artest loupe ses deux lancers ! Derrière, Rajon Rondo mystifie la press tout-terrain des Lakers pour redonner cinq points d’avance. Les Lakers ne s’en remettront pas, et ils rentrent à Los Angeles avec l’avantage du terrain. Même s’ils sont dos au mur, l’objectif est rempli.

« Ils ont joué à domicile, et ils reviennent à LA en menant 3-2. Il n’y a rien d’étonnant à cela. C’est ce qui était prévu, non ? » demandera Phil Jackson à la presse. « Nous avons toujours l’avantage du terrain. On a gagné un match ici, et c’était le plus important car on a récupéré l’avantage du terrain. »

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 43:53 13-27 4-10 8-9 -6 2 5 4 4 1 1 0 5 38 D. Fisher G 34:13 2-9 0-1 5-5 -6 2 4 2 2 1 0 0 3 9 A. Bynum C 31:38 3-6 0-0 0-1 -12 1 1 0 1 0 0 1 3 6 P. Gasol F 38:05 5-12 0-0 2-3 -7 7 12 0 1 2 0 3 4 12 R. Artest F 34:15 2-9 2-5 1-4 0 1 2 2 1 1 0 1 4 7 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 26:17 4-6 0-0 0-2 +7 3 8 2 3 2 0 1 2 8 J. Farmar 13:47 0-4 0-1 1-2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 S. Vujacic 10:22 2-5 1-2 0-0 -4 0 1 0 0 1 0 0 1 5 L. Walton 7:11 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 S. Brown 0:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 31-78 7-19 17-26 16 34 12 13 9 1 7 22 86 Percentages: .397 .368 .654 Team Rebounds: 9

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 40:10 5-10 0-4 2-2 +10 0 3 2 2 1 0 0 5 12 R. Rondo G 38:24 9-12 0-0 0-0 +4 1 5 8 7 1 1 0 1 18 K. Perkins C 31:38 2-2 0-0 0-2 +5 4 7 1 2 0 0 0 4 4 P. Pierce F 42:41 12-21 2-4 1-2 +3 0 2 2 0 1 2 0 4 27 K. Garnett F 36:09 6-11 0-0 6-7 +6 1 10 3 3 5 2 0 4 18 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Wallace 14:45 2-4 1-2 0-0 +2 0 4 0 0 0 1 0 0 5 T. Allen 13:09 2-6 0-0 0-0 -1 0 1 0 1 0 1 1 2 4 G. Davis 13:09 0-1 0-0 0-0 -1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 N. Robinson 9:55 2-4 0-2 0-0 +2 0 0 4 1 0 0 0 1 4 Totals 40-71 3-12 9-13 7 35 21 16 8 7 1 23 92 Percentages: .563 .250 .692 Team Rebounds: 13