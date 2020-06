Disparition d’Harry Glickman, le fondateur des Trail Blazers de Portland

Parmi les milliers de fans qui siègent au Moda Center, il faisait partie des visages familiers. Un habitué qu’on ne pouvait pas manquer, installé au premier rang avec sa femme, Joanne, Harry Glickman étant pour le coup aux premières loges pour le dernier exploit de son équipe de cœur.

Fondateur et premier propriétaire des Blazers, il était effectivement à quelques mètres seulement de Damian Lillard, quand ce dernier avait réussi ce tir à 3-points pour remporter la série face à Oklahoma City en mai 2019.

Âgé de 96 ans, Harry Glickman a été le propriétaire des Blazers de 1970 à 1988, quand il a cédé le club à Paul Allen, mais il a aussi créé les Buckaroos, l’équipe de hockey de Portland (en ligue mineure).

Intronisé au Hall of Fame de Springfield pour l’ensemble de sa carrière en 2019 (Lifetime Achievement Award), le « père des sports professionnels » en Oregon était pour le coup un oregonien pur jus, natif de Portland et diplômé de l’Université d’Oregon (où il est aussi au Hall of Achievement).

« Les Trail Blazers ont longtemps été les bénéficiaires de la vision, la générosité et l’inspiration d’Harry », a déclaré Jody Allen, la nouvelle propriétaire de la franchise. « En tant que fondateur et premier GM, son leadership a été essentiel pour allumer l’étincelle de la ville et sa passion pour les sports. Je suis vraiment reconnaissante des nombreuses contributions d’Harry à la franchise durant toutes ces années. Il va manquer à beaucoup de gens. »