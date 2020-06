Draft 2020 : Saddiq Bey fait officiellement une croix sur la NCAA

Avec l’épidémie du Covid-19, la préparation à la prochaine Draft n’est pas simple. Et pas seulement pour les franchises mais également pour les jeunes basketteurs qui vont tenter de rejoindre la NBA.

Même si la NCAA permet aux joueurs de tester leur cote jusqu’à début août, Saddiq Bey a lui décidé de faire le grand saut. Le joueur de Villanova explique ainsi qu’il a engagé un agent et qu’il ne retournera donc pas à la fac.

« C’est une période charnière dans notre pays et, honnêtement, ce n’est pas comme cela que j’imaginais les derniers mois », assure-t-il. « Entre la pandémie et le mouvement national contre l’injustice raciale, cela m’a donné beaucoup de temps pour réfléchir et prendre du recul par rapport au basket. J’ai beaucoup réfléchi à on inscription à la Draft NBA et plus particulièrement à l’impact que cela aurait sur mes coéquipiers, le staff et la poursuite de mes études. Je suis à jamais reconnaissant à l’université de Villanova ».

Sélectionné à l’unanimité dans le meilleur cinq de la « Big East » et honoré du « Julius Erving Award » récompensant le meilleur ailier de NCAA, Saddiq Bey (2m03, 97 kilos) est vu comme un potentiel « 3&D » de choix à l’étage supérieur, et il pourrait être sélectionné en « lottery pick » grâce à ses 16.1 points de moyenne à 48% aux tirs, 4.7 rebonds, 2.4 passes et surtout 45% de réussite derrière l’arc sur plus de 5 tentatives par match.