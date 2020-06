Reprise de la saison NBA : comment départager des équipes à égalité ?

C’est acté, les 22 équipes invitées à Disney World pour terminer la saison joueront chacune huit matches de saison régulière. Ce qui, à l’arrivée, donnera un classement pas forcément très juste puisque les Mavericks finiront la saison avec 75 matches, contre 71 pour les Spurs. Ce sera d’autant plus problématique s’il y a des bilans égaux dans la bagarre pour les 8e et 9e places.

Selon ESPN, la NBA a ainsi envoyé une circulaire à toutes les équipes pour leur expliquer qu’elle avait opté pour le pourcentage de victoires pour départager des formations à égalité. A titre d’exemple, actuellement, les Blazers, les Pelicans et les Kings sont à huit victoires d’un bilan équilibré : 29 victoires – 37 défaites pour les Blazers ; 28 victoires – 36 défaites pour les Pelicans et les Kings. Pour les départager, et même si les trois franchises n’ont pas joué le même nombre de matches, la NBA a donc opté pour le pourcentage de victoires, et c’est Portland qui est devant avec 43.9% de victoires, contre 43.8% pour les Pelicans et les Kings.

Ce qui signifie qu’il ne pourra pas y avoir d’égalité entre les Blazers et les Kings, ou les Blazers et les Pelicans puisque Portland jouera forcément 74 matches, contre 72 matches pour les Kings et les Pelicans. Ce qui signifie aussi que les Grizzlies, qui joueront 73 matches, ne pourront pas finir à égalité avec ses trois franchises.

Et si les Kings et les Pelicans finissent à égalité avec le même nombre de matches, la NBA utilisera l’habituel « tie-breaker » pour les départager. Pour l’instant, on ne connaît pas encore le calendrier, mais les deux formations se sont affrontées deux fois cette saison, avec une victoire chacune.

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.