Un choix cornélien pour Joe Ingles

Déjà privé de Bojan Bogdanovic, opéré du poignet, le Jazz va-t-il se rendre à Orlando sans Joe Ingles ?

L’ailier australien n’a en effet toujours pas repris l’entraînement individuel dans les installations de Salt Lake City, et il s’en était expliqué il y a un mois.

« Évidemment, ça tient beaucoup au fait que Renae (ndlr : son épouse) soit enceinte » avait-il reconnu sur l’antenne de 1280 The Zone. « Ça ne vaut pas le coup. J’ai une salle, et j’ai déjà tout ce qu’il faut. D’un point de vue basket, c’est un peu plus difficile, mais au fur et à mesure qu’on aura plus d’informations générales, ce sera plus facile de faire un choix. Mais il est hors de question que je prenne un risque pour mes enfants et ma femme, juste pour aller faire des tirs. »

Un retour en Australie pour sa famille ? Compliqué avec la quarantaine…

Sauf que depuis jeudi, on sait que la saison va reprendre, le 31 juillet prochain, et la NBA a annoncé que les entraînements collectifs débuteront à la fin du mois dans les franchises, avant un départ pour Orlando début juillet.

L’Australien va-t-il se plier aux directives de la NBA et laissé sa femme enceinte et ses jumeaux pendant trois mois maximum ? « Le revers de la médaille pour moi, et ça brise le coeur, c’est : Que faire de sa famille ? » » reconnaît-il sur l’antenne The Zone Sport Network.

À Orlando, les familles pourraient être autorisées à rejoindre les joueurs pendant les playoffs, mais Joe Ingles ne l’envisage pas. Sa femme est enceinte, ses jumeaux sont petits, et il ne se voit pas les ramener dans une « bulle ».

Rentrer en Australie est une solution, et Joe Ingles pourrait les rejoindre dès que la saison du Jazz est terminée. Sauf que le retour sur le sol australien est compliqué avec l’épidémie. « Il y a une quarantaine de deux semaines dans un hôtel quand vous revenez en Australie, et évidemment pour une femme enceinte et deux enfants de quatre ans, c’est très dur. C’est déjà compliqué une quarantaine chez soi, mais c’est hors de question dans un hôtel« .