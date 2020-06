[Collector] Les 29 contres d’Anthony Davis lors du tournoi NCAA 2012

Vainqueur des trois trophées du meilleur joueur NCAA (le John R. Wooden Award, le Naismith Trophy et l’Associated Press Player of The Year) et numéro un de la Draft 2012, Anthony Davis avait dominé la saison universitaire 2011-2012 et porté Kentucky jusqu’au titre NCAA.

Mais la star des Lakers ne l’avait pas fait uniquement grâce à ses performances offensives, relativement modestes (13.7 points par match) durant le tournoi final. C’est bien en défense que « Unibrow » s’était illustré. En six matches, pour accompagner ses 12.3 rebonds de moyenne, il avait contré 29 shoots. Soit 4.8 de moyenne !

Il avait commencé notamment par 7 tirs bloqués contre Western Kentucky. Ensuite, il y en aura 6 face à Baylor, ou encore 5 contres face à Louisville en demi-finale. En finale contre Kansas, il repousse 6 tirs.

Ces 29 tirs constituent une des plus grandes performances de l’histoire, la deuxième précisément puisque Anthony Davis avait égalé Joakim Noah en 2006, lui aussi champion universitaire et auteur de 29 contres durant le tournoi.

Le record appartient à Jeff Withey, le pivot de Kansas, adversaire d’Anthony Davis en finale. Toujours en 2012, grâce notamment à une pointe à 10 contres contre NC State, il avait compilé 31 « blocks ».