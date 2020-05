Direction Barcelone pour la Air Jordan 34

La nostalgie Jordan bat son plein grâce à « The Last Dance », et Jordan Brand ne manque pas d’en profiter.

Le 4 juin, c’est la Air Jordan 34 Low qui devrait replonger dans les souvenirs. Sur cette chaussure, on va retrouver un motif qui semble inspiré par le T-shirt assez improbable que portait His Airness pendant une balade à Barcelone en marge des Jeux Olympiques de 1992. Une tenue également apparue dans une publicité pour une chaîne de fast food au cours de laquelle Michael Jordan défie Larry Bird.

Jordan Brand a tout de même eu la bonne idée d’adoucir un peu le rendu, pour obtenir une chaussure originale mais sans être trop tape à l’œil.

Annoncée à 160 dollars aux États-Unis, on ne sait pas si cette paire sera disponible en France à la même date.

via Sneakernews

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike KD 13 inspirées par la haute couture, parfaite pour ceux qui veulent briller sur le terrain.