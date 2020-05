Mikal Bridges : « C’est très compliqué de continuer à bosser sans savoir si la saison reprend »

Comme beaucoup d’autres jeunes joueurs de la ligue, Mikal Bridges a été stoppé net dans sa progression. Depuis le All-Star Game et jusqu’à la suspension du championnat, l’arrière/ailier était un peu plus responsabilisé dans le jeu des Suns, où il tournait à 12 points (56%), 4 rebonds et 3 passes de moyenne sur cette période, avec un temps de jeu moyen important (36 minutes).

Depuis deux semaines, Mikal Bridges a repris le chemin de l’entraînement individuel proposé par son équipe. Un retour vécu comme un soulagement. « C’était dur, » explique-t-il au sujet de cette longue période sans accès aux parquets. « On veut toujours s’entraîner, même si on a parfois besoin de repos, ça ne dure jamais un mois. C’était tellement long mais on doit changer et s’adapter. »

S’adapter à des conditions d’accès strictes qui empêchent tout retour à la normale. « Pour jouer les matches, faire face aux blessures, cela prendra clairement plus de temps parce qu’on a besoin de contact physique, » soutient le joueur. « Mais c’est différent ici à cause des règles et de ces entraînements individuels. On a besoin de temps pour revenir, en particulier en jouant physiquement en cinq-contre-cinq pour être vraiment performant. »

Une équipe jeune qui a besoin de passer du temps ensemble

L’incertitude est d’autant plus grande pour lui que son équipe est trop loin du Top 8 à l’Ouest. Avec 26 victoires et 39 défaites, Phoenix est ainsi à six victoires de Memphis, actuel 8e de la conférence, et la possibilité de disputer les playoffs en jouant 5 à 7 matchs supplémentaires de saison régulière est très faible.

Selon le scénario de reprise, il n’est d’ailleurs pas certain que les Suns soient « conviés » à reprendre la compétition.

« Je préfère avoir un calendrier et savoir, dans la mesure où nous n’avons pas les playoffs, combien de temps de repos je vais disposer, les dates, quand je reviendrai, » poursuit le joueur qui n’a pas manqué un match depuis le début de sa carrière. « C’était difficile au départ. Est-ce que je m’entraîne juste pour être encore un peu en forme ou est-ce que je travaille sérieusement parce que la saison reprend ? C’était très compliqué de continuer à bosser et de progresser si la saison se termine ou non. »

Son discours diffère logiquement de celui de Damian Lillard par exemple, pour qui il est essentiel de pouvoir reprendre pour « jouer pour quelque chose ». « Je pense que c’était juste un peu différent d’être une équipe plus jeune avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff, » rappelle le Sun. « Même si nous ne jouions pas, le fait d’être tous ensemble et d’être autour de l’entraîneur nous aiderait. Pour une équipe établie comme les Blazers et avec une entraîneur depuis si longtemps, c’est une vision différente. »