Damian Lillard : « Un tournoi pour aller en playoffs serait parfait »

Est-ce que la NBA peut se passer de Zion Williamson, Damian Lillard ou même des Spurs en cas de reprise de la saison ? Si la NBA ne convoque que 16 franchises en juillet à Orlando, la réponse est « oui ». Mais ça n’en prend pas le chemin, et le meneur des Blazers pourrait voir son vœu exaucé puisque la ligue envisage d’organiser un tournoi pour les équipes de l’Ouest qui luttent pour la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs.

« J’ai le sentiment qu’un tournoi pour aller en playoffs serait parfait, simplement parce qu’on était au contact et qu’il restait assez de matches pour aller en playoffs » a expliqué le All-Star dans l’émission Jalen & Jacoby sur ESPN. « Mais s’ils décident vraiment qu’on attaque directement sur les playoffs, évidemment, nous serions tous déçus. On n’a pas été assez performants pour être dans les huit premiers. Si c’est comme ça, alors OK. Mais si on revient pour disputer des matches, j’ai le sentiment que ce sera plus compliqué pour tout le monde. »

« En tant que joueurs, on veut jouer, mais on veut jouer pour quelque chose »

Au passage, Damian Lillard est revenu sur ses propos polémiques de la veille. Le meneur All-Star expliquait qu’il ne jouerait pas des matches sans enjeu, et qu’il préférait rester sur le côté. Il nuance.

« J’ai le sentiment que ça a été sorti de son contexte car c’était une discussion informelle. Ce n’était pas démonstratif » se défend-il. « Je disais juste que ça fait deux mois qu’on ne joue pas, et que si on revient, on veut jouer pour quelque chose. Après ce type de coupure, habituellement, on est pressé de rejouer, et je pense qu’il y a un risque de blessures, et il y a aussi le risque d’être exposé car aucun de nous ne traîne ensemble et il y a tellement d’équipes qui vont être réunies au même endroit. Alors évidemment, en tant que joueurs, on veut jouer, mais on veut jouer pour quelque chose. Surtout si on est en position de le faire. »

Damian Lillard n’en a pas discuté avec d’autres joueurs, mais il pense que son opinion est partagée. « Si nous revenons sans avoir l’opportunité de jouer pour quelque chose, j’ai l’impression que certains gars vont préférer continuer leur été. Personnellement, je veux jouer. Je l’ai dit à plusieurs reprises : je veux jouer. Je veux juste jouer pour avoir l’opportunité d’être en playoffs. »

À propos des conditions sanitaires et des mesures de protection, le meneur est confiant. « S’ils disent qu’il faut y aller, je suis prêt. Je pense que s’ils le disent, c’est que l’environnement sera le plus sûr possible. Je pense que c’est tout ce qu’on peut demander. Je ne pense pas qu’il y aura plus de risque qu’aujourd’hui, dans notre vie de tous les jours, lorsqu’on se rend chez l’épicier. »