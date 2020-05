James Harden dans les starting-blocks

James Harden est de retour à Houston. Après avoir passé la période de confinement à Scottsdale, dans l’Arizona, le meilleur marqueur de la NBA a rejoint ses coéquipiers pour des entraînements individuels au Toyota Center.

« Je m’entraîne beaucoup. Je me garde en condition avec beaucoup de cardio et je pense que ça sera bénéfique si la saison reprend » explique-t-il au Houston Chronicle.

Comme beaucoup de joueurs, James Harden fait confiance à la NBA, et si la ligue estime qu’il est possible de jouer, il sera prêt. « Pour moi, tout est une question de protection. Si la ligue et les autorités publiques sont confiantes sur le fait qu’un seul site est sûr pour tous les joueurs, les staffs et les fans, alors je suis prêt. Je veux sortir de là et je veux être certain qu’on soit dans une bonne situation pour le faire. »

Il faudra encore patienter au moins un mois avant de voir le Harden « new look » puisque des photos postées sur les réseau sociaux le montrent extrêmement affûté. « Il voulait être sûr que tout soit amplifié. On a travaillé comme si la NBA était sur le point de reprendre, comme s’il devait jouer un match de playoffs le lendemain » a expliqué son coach personnel à propos de cette forme quasi olympique.