Vince Carter attendra la fin de la carrière de LeBron James avant de le placer dans l’histoire

La sortie du documentaire en dix épisodes sur Michael Jordan ne pouvait que raviver cet éternel débat du GOAT (« Greatest Of All Time », soit le meilleur joueur de tous les temps). Alors que Paul Pierce a récemment déclaré que LeBron James n’avait même pas sa place dans le Top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire, citant avant lui Kobe Bryant, Magic Johnson, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et donc Michael Jordan, Vince Carter a pris le contre-pied de l’ancien ailier des Celtics.

« Vinsanity » a tout simplement suggéré d’attendre la fin de la carrière de LeBron James avant de juger de sa place dans l’histoire du basket. Le « King » n’a pour l’instant remporté « que » trois de ses neuf finales NBA, mais aura encore l’occasion d’écrire les derniers chapitres de sa légende au cours des années à venir.

Pour l’instant, son Top 3 est le suivant : Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Mais il pourrait évoluer.

« Il a une opportunité, et ce sera basé sur ce qu’il a accompli, » a déclaré Vince Carter sur le podcast « All The Smoke » au sujet de LeBron James. « Comme je l’ai dit, s’il va encore en finale NBA, je veux dire, il faudra lui donner plus de crédit. S’il va dix fois en finale NBA ? Ce serait dingue. Je dis juste aux gens, attendons et voyons. Attendons que tout soit scellé et acté, et alors ce sera l’occasion d’un débat juste. Parce qu’on parle de MJ et ceux qui ne peuvent plus marquer davantage de points. Leur carrière est finie, ils ont déjà fait ce qu’ils avaient à faire. Voyons ce que fera LeBron et comment ça se passera à partir de là, jusqu’à la fin de sa carrière ».