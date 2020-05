Jaylen Brown : un grand-père boxeur comme préparateur physique !

Pendant le confinement, Jaylen Brown a opté pour une méthode originale afin de garder la forme. Il a engagé un nouveau préparateur physique. Un nom inconnu au bataillon : Willie Brown. Qui ? Son grand-père de 79 ans !

Inquiet pour sa santé avec l’épidémie, l’arrière/ailier a fait d’une pierre deux coups en accueillant son grand-père chez lui à Boston. Il s’occupe de la famille tout en s’entraînant, avec des méthodes forcément à l’ancienne.

« Ça lui apporte de la joie et j’ai le sentiment que ça lui donne une motivation », explique-t-il dans le Boston Globe. « Il me fait faire un tas de trucs que je n’ai jamais fait auparavant. C’est la vieille méthode d’entraînement. Tout ce qu’il me fait faire est plutôt rétro, mais c’est bien. Il change en permanence et j’ai hérité ça de lui. »

Le papy boxeur

En l’occurrence, comme le grand-père Willie était assez impliqué dans le monde de la boxe, au point d’avoir été sparring partner de Mohammed Ali et Joe Frazier entre autres, Jaylen Brown s’entraîne avec des gants aux mains.

« Je savais toujours où était le gymnase », sourit Willie. « À l’époque, il ne fallait pas longtemps avant de savoir qui est qui et j’allais de ville en ville. Dans les années 1970, j’ai été le partenaire d’entraînement de Joe Frazier à Philadelphie. Il m’a frappé d’un crochet du gauche qui m’a mis à terre trois jours dans ma chambre d’hôtel. »

Jaylen Brown se plie ainsi à des exercices de corde à sauter ou encore du sprint devant sa maison avec des poids de 3 kilos. Le régime de papy Brown semble fonctionner et le Celtic se dit dans la meilleure forme de sa carrière. Surtout, il garde le moral en s’étant bien entouré de ses proches durant ce long confinement.

« C’est une magnifique manière pour eux de s’aider l’un l’autre et de faire grandir leur lien », conclut Mechalle, la mère de Jaylen. « Toutes les personnes en vieillissant veulent restées impliquées et je suis heureuse que Jaylen fasse ça pour lui. Voir son sourire est inestimable. On n’a pas voulu la quarantaine, mais parfois il y a des trucs comme ça qui vous redonnent le moral. »