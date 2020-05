Avec Michael Jordan, DJ Augustin a appris la définition du mot « blessure »

C’était il y a un peu plus d’un an et un mois, DJ Augustin avait marqué de son empreinte le premier match du premier tour des playoffs entre Toronto et Orlando en offrant la victoire aux Floridiens d’un 3 points à 3.4 secondes de la fin sur le parquet du futur champion NBA.

Un panier qu’il gardera en mémoire « à vie », alors que son statut de meneur titulaire en NBA avait été pointé du doigt tout au long de la saison 2018-2019. Depuis toujours, DJ Augustin s’est forgé un mental d’acier en s’efforçant de déjouer les pronostics ou de prouver à ceux qui disaient qu’il n’irait jamais en NBA qu’ils avaient tort.

Ce soir là, il a démontré qu’il avait les qualités nécessaires pour être un leader, un tempérament qu’il assure posséder depuis son plus jeune âge.

« C’est quelque chose qui a toujours été en moi, parce que c’est de cette façon que j’ai grandi. On ne m’a jamais rien donné, on m’a toujours dit que j’étais trop petit, que je n’y arriverais pas. Ça m’a donné une source de motivation depuis que je suis petit, pour toujours prouver aux gens qu’ils avaient tort et que j’avais bel et bien ma place en NBA ».

Touché mais jamais coulé

Lui qui a toujours dû se battre pour ses minutes jusqu’à obtenir la reconnaissance de ses pairs, regrette que « beaucoup de joueurs prennent pour acquis » leur statut de joueur NBA alors que tout peut s’arrêter du jour au lendemain.

DJ Augustin a ainsi raconté qu’il a été conforté dans sa façon de voir les choses lorsqu’il a évolué à Charlotte entre 2008 et 2012, au sein de la franchise de Michael Jordan, pour qui on doit toujours donner son maximum, quelles que soient les conditions.

« Chaque opportunité de jouer, je la saisirai, à moins que je ne sois blessé, poursuit-il sur le site officiel du Magic. Je me souviens que Michael Jordan nous disait toujours : « Il y a une différence entre être touché et être blessé. Tout le monde est touché au cours d’une saison de 82 matchs, mais si vous n’êtes pas blessé au point de ne pas pouvoir aider l’équipe, alors vous devez jouer ». C’est une grande leçon que Jordan nous a tous appris ».

Le « Flu Game » est là pour le rappeler…