Avant d’annoncer sa retraite, Trevor Booker s’est imaginé rejouer au Jazz

Le Covid-19 a poussé Trevor Booker à revoir ses plans. Il y a un mois, l’ancien intérieur âgé seulement de 32 ans annonçait sa retraite alors que son idée première était de revenir en NBA cette saison, juste avant les playoffs. Testé par plusieurs franchises l’été dernier, il n’avait jusqu’ici pas trouvé preneur.

Il n’avait plus foulé un parquet NBA depuis la saison 2017-2018, durant laquelle il avait été baladé entre Nets, Sixers et Pacers. « Cela faisait un an que je n’étais plus en NBA et avec le virus, je savais que cela durerait un moment avant qu’ils ne reprennent donc cela aurait fait quasiment deux ans sans être dans la ligue. Je savais que ce serait difficile et je pense que mon corps ne veut plus supporter ce genre de situation. »

L’esprit famille

Il y a pourtant une équipe avec laquelle il s’imaginait rejouer : le Jazz, avec qui Trevor Booker a évolué durant deux saisons, de 2014 à 2016. S’il n’avait pas connu les playoffs avec cette formation, l’intérieur avait tout de même pu afficher ses talents « d’energizer » de banc. Un joueur de devoir très apprécié par le public local et c’est réciproque.

« Ce sont les meilleurs fans de la ligue, » lâche-t-il. « J’adore ces fans. Ils ne m’ont montré que de l’amour. Ils apprécient ces joueurs qui se donnent à fond et laissent tout sur le terrain. En jouant devant eux, quand ils devenaient bruyants, cela me facilitait le travail pour plonger sur les ballons. Ils adorent voir ça. Je n’ai que de bons souvenirs des supporters d’Utah. »

Il en profite pour rappeler qu’en 2014, alors qu’il était free agent, Trevor Booker avait signé là-bas en y ramenant sa famille. « Je savais que Utah était porté sur la famille donc c’était la situation parfaite pour moi. »

Devenu proche de ses coéquipiers de l’époque Rudy Gobert et Joe Ingles, le jeune retraité avait multiplié les clins d’œil en direction de fans du Jazz ces derniers mois, suggérant que l’équipe avait besoin d’un ailier fort. « C’était juste pour titiller ! J’espérais que Utah le voie et qu’ils fassent un geste ou entament une discussion. Je suis toujours très proche des fans donc je me suis toujours vu y retourner. »

Malheureusement pour lui, cela n’est pas arrivé et l’épidémie a définitivement enterré cette volonté. La suite pour lui ? « Je pense me lancer dans le business des agents sportifs. J’ai beaucoup de relations dont je peux tirer profit. Je suis un ancien joueur NBA, je ne fais rien d’autre que regarder des matchs, alors pourquoi pas ? »