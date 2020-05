Spencer Dinwiddie lance une cagnotte en ligne pour… déterminer sa prochaine équipe

Après avoir bataillé pendant des mois avec la NBA pour pouvoir transformer son contrat en produit de placement, Spencer Dinwiddie a eu une nouvelle idée, qui va sûrement faire grincer des dents dans les bureaux de la ligue.

Le meneur des Nets a ainsi lancé une cagnotte en ligne, afin de déterminer sa prochaine équipe !

L’idée, c’est que si la cagnotte fondée sur GoFundMe atteint 2625,8 bitcoins soit l’équivalent actuel de 24 632 630 dollars, Spencer Dinwiddie laissera les « investisseurs » choisir sa prochaine équipe, sans doute à l’été 2021 s’il fait une croix sur sa « player option ». Il y signera alors un contrat d’un an, au salaire minimum.

Si la cagnotte n’atteint pas la somme requise, il promet par contre de reverser le montant à des oeuvres caritatives.

Pour justifier son idée, le meneur explique « que les équipementiers et les sponsors influencent sans arrêt le choix des équipes et que ses principaux sponsors seront toujours les fans, donc je veux m’amuser un peu pendant que nous sommes tous en quarantaine. J’espère qu’aucun propriétaire ou joueur ne participera afin qu’il n’y ait pas d’irrégularité dans ce contrat de sponsoring unique. »

C’est en effet un problème possible, et on attend donc avec impatience de voir la réaction de la NBA…