Spencer Dinwiddie va finalement transformer son contrat en produit de placement

Spencer Dinwiddie avait pour envie de transformer son contrat de 34.4 millions de dollars en jetons virtuels. Quatre mois après le lancement annoncé, le meneur des Nets va finalement faire aboutir son idée… qui a bien évolué.

Car après des mois de discussions entre le joueur, ses conseillers financiers et la NBA, ainsi que l’arrivée d’un avocat extérieur pour tenter de trouver un compromis, Spencer Dinwiddie va enfin pouvoir lancer son plan. Ce sera en effet le 13 janvier, mais le joueur de Brooklyn a dû faire de sévères modifications.

« Les conseillers de Spencer Dinwiddie nous ont fourni de nouveaux renseignements, concernant une version modifiée de leur idée de jetons numériques, que nous examinons pour déterminer si l’idée mise à jour est permise en vertu des règlements de la ligue », explique Mike Bass, le prote-parole de la ligue, à The Athletic.

Si la dernière idée n’est pas encore approuvée, elle devrait néanmoins obtenir le feu vert de la ligue. Il faut dire que Spencer Dinwiddie l’a beaucoup changé, transformant son argent en un produit de placement, qui n’est plus directement lié à son contrat NBA et qui ne peut donc plus être soumis à des paris, notamment par rapport à cette troisième année en « player option » qui était au cœur du problème car son paiement n’est pas encore déterminé.

Les détails ne sont pas forcément simples mais ce qui est sûr, c’est que l’idée initiale du meneur posait trop de problèmes. Il a donc dû trouver un compromis, mais après ces mois de retard, son projet a pris du plomb dans l’aile.