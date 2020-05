Télévision : comment diffuser des matches sans public ?

La suspension des compétitions sportives et le confinement quasiment général sur une grande partie du globe ont bien évidemment profondément bousculé les programmes sportifs et leurs habitudes.

Depuis deux mois, les émissions de débat n’accueillent plus d’invités et les discussions se font à distance, via des applications comme Skype ou Zoom. Mais qu’en sera-t-il des matches disputés à huis clos si le sport reprend ?

Car, pour l’instant et pour des raisons sanitaires évidentes, aucun rassemblement n’est possible ni pensable. Impossible donc de mettre 20 000 personnes dans une salle. Mais si diffuser un match huis clos peut avoir son charme puisqu’on entend les acteurs et leurs intéractions, le manque d’ambiance est un frein pour les émotions.

Un faux public en surimpression virtuelle dans les tribunes ?

C’est pourquoi ESPN, FOX, NBC, CBS ou encore Turner Sports, nous apprend le New York Post, réfléchissent à des idées pour contrer cela. Les chaînes ont expérimenté la réalité virtuelle pour tenter d’insérer un public en surimpression. L’idée serait clivante mais s’imposerait comme une possibilité.

« Le public virtuel est arrivé sur la table très récemment », raconte la vice-présidente de la production sur ESPN, Stephanie Druley. « Je n’ai pas vu à quoi ça ressemble. Ça me paraît un peu étrange et je ne sais pas si, en tant que spectateur, j’ai besoin de voir des faux fans. »

Surtout, la présence fictive de 20 000 personnes pourrait-elle assurer une ambiance proche du réel ? C’est-à-dire du silence dans les moments de tension, une explosion lors des « run » ou des paniers importants, voire une « standing ovation » à la sortir d’un joueur ? Pour « cacher la misère », les angles de vue pourraient ainsi changer, avec plus de vue du dessus, ou des angles plus resserrés sur les joueurs, et les voix des joueurs réellement mises en avant.

Pour les télévisions et pour la NBA, c’est en tout cas un défi inédit. « Le plus grand de nos vies » a déclaré Adam Silver, le patron de la NBA. Ce dernier a même annoncé que, faute de vaccin d’ici là, il fallait se préparer à vivre le début de la prochaine saison également sans public. Il faudra donc sans doute s’y habituer…