Kenny Anderson a bien récupéré de son AVC

Originaire du Queens, il fait partie des plus grandes légendes des playgrounds newyorkais, et s’il a porté le maillot des Nets, c’était lorsqu’ils évoluaient dans le New Jersey, au début des années 90. Aujourd’hui âgé de 49 ans, Kenny Anderson n’est pas rentré à la Big Apple puisqu’il occupe un poste de coach à l’Université de Fisk à Nashville. C’est là-bas qu’il se remet d’un AVC subi en février 2019.

Au New York Post, il raconte qu’il avait perdu la mémoire et qu’il suit une thérapie. « Je me sens bien, et ça redevient normal. Avant la crise du coronavirus, j’allais chez le médecin à Vanderbilt, une fois par semaine, simplement pour retrouver ma mémoire. Dieu merci, ça aurait pu être pire, mais c’est une bénédiction. »

« Je me vois en Irving »

Depuis son accident, les Nets sont revenus sur le devant de la scène avec les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant. Forcément, il est heureux de voir que son ancienne franchise est ambitieuse. « Je me vois en Irving, mais il est différent. Il est meilleur que moi. Il est juste énorme. Il est énorme balle en main, il est intelligent balle en main. Il peut shooter, il peut pénétrer… Il peut tout faire. C’est un joueur immense. »

À ce propos, a-t-il validé le déménagement des Nets du New Jersey à Brooklyn ? « J’adore vraiment ! » s’enflamme l’ancien compère de Derrick Coleman. « J’aurais aimé rejouer. J’aurais aimé que les Brooklyn Nets me draftent, et être dans le quartier, à Lefrak City. Brooklyn, c’est génial, et c’est super qu’ils possèdent une équipe NBA. »

Et pour lui, la saison prochaine, les Nets vont faire du bruit. Bien plus que les Knicks. Ce qui n’est pas très compliqué depuis plusieurs années.