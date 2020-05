Kevin Durant n’a jamais regretté d’avoir rejoint les Warriors

Deux fois champion NBA avec en poche, à chaque fois, le trophée de meilleur joueur des Finals, Kevin Durant affiche finalement le même bilan que LeBron James au Heat. Et comme ce dernier, il a finalement quitté les Warriors après une finale perdue. De quoi ne lui laisser aucun regret.

« Il n’a jamais regretté des décisions » assure son manager Rich Kleiman sur The Athletic. « Il a le sentiment que son expérience dans la Baie a été incroyable. Il a joué trois finales, il a gagné deux titres de MVP des Finals, et il a créé là-bas d’incroyables relations pour la vie. Il a d’incroyables amis là-bas. Cette situation était énorme. »

Et pourtant, certains lui en veulent, comme Draymond Green. L’intérieur de Golden State regrette que Kevin Durant n’ait pas imité Phil Jackson et annoncé d’entrée de jeu qu’il entamait sa dernière saison. L’incertitude autour de l’avenir de KD a pesé sur la saison. Qu’en pense son agent ?

« Les médias s’étaient déjà fait à l’idée que Kevin irait aux Knicks… »

« Je ne suis pas nécessairement d’accord avec l’idée qu’il aurait dû le faire savoir car rien n’est tout blanc ou tout noir » répond Rich Kleiman. « À certains moments, il n’en savait rien. On change d’avis, et tout le monde le fait au cours d’une saison. On ne va pas faire une déclaration sur quelque chose dont on n’est pas certain. »

Et Rich Kleiman de rappeler que pendant longtemps, on a annoncé Kevin Durant aux Knicks, et finalement il n’en a rien été. « Imaginons que Kevin dise en début de saison, et je le répète, il n’en savait rien, mais imaginons qu’il annonce en début de saison qu’il part. Est-ce que ça aurait été plus facile pour tout le monde ? Il y aurait eu question sur question… Rien n’aurait changé. Les médias s’étaient déjà fait à l’idée que Kevin irait aux Knicks, et que je serais le GM. Alors que c’était faux. »

Au final, Kevin Durant a donc choisi les Nets, une franchise « où il voulait jouer, avec un joueur avec qui il voulait jouer, et il l’a fait à sa manière. Il a choisi où il voulait jouer. »