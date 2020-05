Les Blazers racontent leur retour à l’entraînement

Par petits groupes, au maximum de quatre, les Blazers se sont entraînés vendredi et samedi, avec des sessions de 90 minutes, accompagné d’un assistant.

Zach Collins a fait partie de la première vague à 9h00 du matin, en compagnie de Nassir Little et de Jusuf Nurkic. À 10h30, ils ont laissé place à C.J. McCollum, Damian Lillard et Mario Hezonja. À l’entrée, on leur prend la température, ils se lavent les mains, et ils laissent leurs affaires personnelles dans un sac à part.

La table de massage est disponible, ainsi qu’un vestiaire. « C’est comme une séance pendant l’été, quand on vient avec son propre matériel et qu’on le ramène à la maison » raconte Zach Collins à The Athletic, qui révèle qu’il avait déjà accès la salle pendant le confinement. Lui, Rodney Hood et Jusuf Nurkic, qui reviennent de blessure, étaient autorisés à s’y rendre pour leur rééducation. Mais cette fois, c’est plus strict puisqu’ils ne sont plus seuls.

« Quelqu’un est sur le terrain. Un autre est à la muscu’, et un autre est sur la table de soins » poursuit C.J. McCollum. « Les coaches et le staff doivent s’adapter mais c’est bien de revoir tout le monde et de s’entraîner. C’est la première fois depuis 50 jours que je peux shooter« .

Pour l’arrière, cette reprise est aussi bénéfique sur le plan mental. « J’apprécie qu’on puisse s’évader un peu car le basket est comme une thérapie, et retrouver une routine normale m’est utile. Et c’est un ajustement en raison des mesures, comme celles pour entrer dans le bâtiment, et j’aime ça car on doit être le plus en sécurité possible. »

Cette reprise est mince, mais c’est un premier pas vers un retour à la compétition. Peut-être en juillet puisque la NBA ne communiquera pas avant juin. Zach Collins y croit.

« Je suis confiant sur le fait qu’on va rejouer après avoir entendu Adam Silver, mais c’est juste que ce ne sera pas tout de suite. Sa manière d’en parler, le fait qu’il y aura une sorte de saison régulière, qu’il s’agisse d’un tournoi ou quelques matches. Il y aura quelque chose. Il y a tellement d’équipes, surtout à l’Ouest, qui peuvent faire les playoffs. Il parlait comme s’il y avait beaucoup de temps pour tout finir, et c’était encourageant à entendre« .