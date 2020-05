Le départ des Pistons, qui quittent la scène sans serrer la main des Bulls en 1991, est resté dans les mémoires. Et « The Last Dance » a relancé le débat et ravivé les plaies entre Michael Jordan et Isiah Thomas.

Michael Jordan n’a pas hésité, dans le documentaire, à dire que Thomas avait été un « con » en se comportant ainsi, malgré ses regrets. Et nul doute que cette tension entre les deux hommes a pesé dans le choix d’écarter le meneur des Pistons de la « Dream Team ».

Pour Sam Smith, dont on a parlé dans les deux derniers épisodes pour son travail et son livre polémique « The Jordan Rules », les spectateurs n’ont pas eu tous les éléments du dossier de l’époque.

« Je pense qu’ils ont fait un très bon travail pour soulever les problèmes principaux », estime, en donnant un avis général, dans un premier temps le journaliste à Hoopshype. « Il y a des parties ici et là où le contexte a été un peu enlevé, comme pour les Pistons. J’y étais et j’aurais adoré voir ça : on était autour de Jordan et il a démonté les Pistons quand les Bulls menaient 3-0. Il a estimé qu’ils étaient des champions indignes, qu’ils embarrassaient la NBA. Ça a duré une demi-heure. C’était incroyable. »

Manque d’images, oubli du contexte ou défaut d’impartialité ?

Michael Jordan avait effectivement déclaré que les Pistons avait un « sale jeu », un « comportement antisportif », qui seront « espérons-le éliminés de ce sport ». Toute la différence de ses Bulls, qui pratiquaient « un jeu propre, qui n’essaie pas de blesser les autres ». L’arrière de Chicago ne voulait pas que les autres équipes imitent Detroit et même s’il ne faut « jamais manquer de respect envers les champions », il n’était pas d’accord avec leurs méthodes.

Des commentaires qui ont forcément affecté Isiah Thomas et sa bande d’après Sam Smith.

« Je sais que cela a joué sur le départ des Pistons pendant le match. Jordan a fait ses déclarations au Palace d’Auburn Hills et ensuite toute la presse de la ville en parlait. C’était en une le jour du Game 4. On parle du double champion en titre, triple finaliste de rang, presque quadruple même, dont Jordan a complétement diminué la domination à cause de leur jeu. C’était, je pense, calculé de la part de Jordan de les provoquer. C’était sa spécialité. Après, peut-être n’ont-ils pas trouvé l’extrait. On ne filmait pas toutes les séquences avec les médias à l’époque. »

Avec ou sans image, ce propos aurait pu être rapporté et cela pose (ou confirme) la question de la subjectivité du documentaire, évoquée par le réalisateur Ken Burns. Ce dernier regrettait que Michael Jordan en soit co-producteur, ce qui influençait forcément la narration d’après lui. Même si les derniers épisodes, et les prochains, n’ont pas épargné la partie sombre de l’icône.