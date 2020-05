Avec « The Last Dance », Dwyane Wade revit son enfance

« The Last Dance » est une formidable épopée pour les plus jeunes qui n’ont pas connu Michael Jordan et les Bulls dans les années 1980 et surtout 1990. Pour les plus anciens, c’est une belle machine à remonter le temps.

C’est le cas de Dwyane Wade, qui revient ainsi 30 ans en carrière.

« Cela me ramène à la période la plus pure que j’aie jamais connue », explique l’ancien arrière du Heat au Sun Sentinel. « On revient à l’époque où Jordan est drafté en 1984, jusqu’à 1998. Je suis né en 1982. Donc c’est tout mon enfance qu’on regarde chaque dimanche. »

Le gamin de Chicago avait 9 ans au moment du premier titre des Bulls et 16 ans lors de la dernière danse de 1997-1998. Vivre directement, dans la même ville, la domination d’une des plus grandes équipes de l’histoire du sport pendant l’adolescence reste une expérience marquante.

« Sans les Bulls, et surtout cette équipe de 1990-1991, je n’aurais jamais eu cette vision du joueur que je voulais être : Michael Jordan. Je n’aurais jamais compris ce que cela voulait dire de gagner un titre pour une ville. Ces titres des Bulls signifiaient quelque chose. Peut-être qu’on n’avait pas grand-chose, qu’on n’avait pas chaud ni à manger ce soir-là, celui du titre, mais on était tous rassemblés. »