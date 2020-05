Phoenix 110 – 102 San Antonio

Après leur très belle prestation à domicile lors du Game 1, les Suns revêtaient mercredi soir leur costume spécial « cinco de mayo ». Un habit aux couleurs politiques pour dénoncer une loi d’immigration assez discriminatoire. Soutenant ainsi leur public d’origine hispanique, et soutenu en retour, Phoenix rentrait dans le match avec un avantage psychologique majeur.

Ce sont pourtant les Spurs qui ont mieux démarré la partie, prenant rapidement 10 points d’avance grâce à un Tony Parker tranchant en sortie de banc.

Mais « los Suns » sont revenus et ont attendu le money-time pour distancer leurs adversaires, grâce à la profondeur de leur effectif : Channing Frye, Grant Hill, Jared Dudley… Tous s’y sont mis pour offrir le 2-0 à leur équipe.

San Antonio Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Ginobili G 39:44 2-8 2-5 5-6 -3 0 3 11 3 0 1 0 5 11 G. Hill G 30:46 5-11 2-5 2-2 -12 0 3 1 1 1 0 0 6 14 A. McDyess C 21:52 3-5 0-0 0-0 +1 0 3 1 0 1 0 0 2 6 R. Jefferson F 42:26 8-13 0-1 2-4 -9 0 10 3 2 0 2 0 4 18 T. Duncan F 39:20 12-20 1-1 4-6 -6 6 10 3 1 1 2 1 5 29 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts T. Parker 36:05 8-14 2-2 2-4 -7 0 3 7 4 0 0 0 1 20 M. Bonner 15:00 0-4 0-3 0-0 0 0 3 1 1 1 2 0 2 0 D. Blair 8:40 2-3 0-0 0-0 -2 1 2 0 0 3 0 0 3 4 K. Bogans 5:00 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 1 0 1 1 0 3 0 G. Temple 1:06 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 40-79 7-18 15-22 7 37 28 12 8 8 1 31 102 Percentages: .506 .389 .682 Team Rebounds: 9

Phoenix Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts S. Nash G 35:06 7-13 0-1 5-6 +6 0 3 6 5 1 0 1 1 19 J. Richardson G 34:18 6-16 3-6 4-5 +6 1 5 3 0 0 0 3 2 19 J. Collins C 8:58 0-3 0-0 0-0 -8 3 4 0 0 0 0 0 1 0 A. Stoudemire F 40:03 6-15 0-0 11-13 +6 4 11 0 3 0 1 0 2 23 G. Hill F 30:49 6-10 0-1 6-6 +14 1 6 1 3 0 0 0 4 18 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Dudley 28:26 4-8 1-3 2-5 +4 4 6 2 0 1 0 1 2 11 C. Frye 26:15 5-7 5-6 0-0 +9 0 4 2 1 2 0 0 5 15 L. Barbosa 13:42 1-3 0-1 1-2 +2 0 1 1 2 0 0 0 2 3 G. Dragic 12:54 0-5 0-1 0-0 +2 2 4 3 0 1 0 1 1 0 L. Amundson 9:29 1-5 0-0 0-0 -1 3 5 1 0 1 0 2 1 2 Totals 36-85 9-19 29-37 18 49 19 14 6 1 8 21 110 Percentages: .424 .474 .784 Team Rebounds: 8

Après quelques soirs sans annonce, la NBA a dévoilé les noms des dix joueurs sélectionnés dans les All-NBA Defensive Team, avec son lot de surprises. Aux côtés de Dwight Howard et de Gerald Wallace, on retrouve dans le premier cinq Rajon Rondo, LeBron James et Kobe Bryant (5e sélection d’affilée dans la meilleure équipe) !

Dans le second cinq, Dwyane Wade, Tim Duncan, Josh Smith, Anderson Varejao et Thabo Sefolosha.

Pas de Ron Artest. Pas de Marcus Camby. Pas de Shane Battier non plus. À noter que Joakim Noah et Nicolas Batum ont obtenu quelques voix… de la part des coaches puisque ce sont les 30 entraîneurs de la ligue qui votent.