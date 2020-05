The Last Dance : les regrets de Pat Ewing et Jeff Van Gundy

Pendant 7 ans, Jeff Van Gundy a coaché les Knicks, et il était l’entraîneur en chef lorsque l’équipe a disputé sa dernière finale en date. C’était en 1999 face aux Spurs.

Avant cela, « JVG » était déjà sur le banc, comme assistant de Pat Riley, et il se souvient évidemment très bien des bagarres avec les Bulls. Dans « The Last Dance« , les Knicks sont présentés comme les nouveaux Pistons en termes de « Bad Boys ». Il fallait que ça saigne, et tous les coups étaient permis. En 1993, les Knicks de Riley ont effectivement poussé les Bulls dans leurs derniers retranchements, menant 2-0 dans la finale de la conférence Est.

Pour Van Gundy, cette équipe des Knicks a raté le coche lors du Game 3… « Nous avions vraiment une bonne équipe en 1997, mais je pense que la meilleure était celle de 1993 » a-t-il expliqué dans le podcast d’Adrian Wojnarowski. « Je trouvais que nous étions à notre zénith, mais il nous manquait quelqu’un capable de créer ses tirs sur les extérieurs« .

Tête de série numéro 1 à l’Est, New York brillait d’abord par sa défense avec 95.4 points encaissés par match, et sur les extérieurs, on trouvait John Starks et Charles Smith. Après avoir facilement écarté les Hornets et les Pacers, les Knicks mènent 2-0 dans la série, et dans le Game 3, leur plan anti-Jordan fonctionne encore puisque le meilleur marqueur des playoffs termine le match à moins de 17% aux tirs ! Et pourtant, les Bulls vont s’imposer de 20 points à domicile avec un immense Scottie Pippen.

« Je n’ai pas à regarder ça. Patrick et moi l’avons vécu »

« Quand on est arrivé à Chicago pour le Game 3, Jordan a shooté à 3 sur 18 aux tirs, mais nous n’étions pas préparés pour gagner ce match. Ils nous ont battus de 20 points avec un Jordan à 3 sur 18 aux tirs. C’était notre chance. Si nous avions fait comme il fallait et que nous avions été prêts à gagner, nous aurions très bien pu mener 3-0« .

Les Knicks vont effectivement rater le coche, et les Bulls vont leur coller quatre victoires d’affilée pour accéder aux Finals. « Nous avons soufflé au lieu de garder la concentration que nous avions lors des deux premiers matchs« , explique Ewing à Wojnarowski à propos de cette série. « Dans le Game 4, il s’est réveillé et même si nous avions réussi un meilleur match, ce n’était simplement pas suffisant. »

Ewing, comme Van Gundy, a évidemment des regrets, et les deux ont d’ailleurs choisi de ne pas regarder la série… « Je n’ai pas à regarder ça. Patrick et moi l’avons vécu. Je n’ai pas à le regarder à nouveau. »