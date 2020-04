Anthony Morrow certain que Russell Westbrook et Kevin Durant vont se réconcilier

Oklahoma City a essuyé de nombreux coups de théâtre ces dernières années, entre le départ de James Harden en 2012, celui de Kevin Durant en 2016 et enfin de Russell Westbrook l’été dernier, trois superstars qui ont permis au Thunder d’atteindre la finale NBA en 2011 mais pour qui il a parfois été difficile de coexister.

Joueur du Thunder de 2014 à 2017, Anthony Morrow a été un témoin privilégié du départ de Kevin Durant à l’été 2016 et de la séparation brutale avec son fidèle lieutenant, une cassure survenue en pleine finale de conférence, alors que le Thunder menait 3-1 face aux Warriors avant de s’effondrer.

« Quand il est parti, je n’arrivais pas à y croire. Je me souviens exactement de là où j’étais quand je l’ai appris »

Même si les deux étaient proches, Kevin Durant n’a pas averti Anthony Morrow de son intention de partir.

« C’était une époque bizarre, mais c’est le sport, » a déclaré l’ancien arrière qui a quitté la NBA en 2017. « Avec Kev, on passait beaucoup de temps ensemble, on traînait ensemble après les matchs, on discutait de tout et de rien. Mais on n’a jamais vraiment parlé de s’il allait partir et de ce qu’il comptait faire. Et je n’ai jamais amené le sujet sur la table. Quand il est parti, je n’arrivais pas à y croire. Je me souviens exactement de là où j’étais quand je l’ai appris. Je rentrais chez moi, j’étais sur l’autoroute après avoir quitté la maison de mon père. J’ai vu l’info et ensuite huit personnes m’ont passé un coup de fil en même temps. Je lui ai juste envoyé un texto en lui disant : « Mec, ça je ne l’avais pas vu venir, mais tant que tu es heureux et que ta famille aussi, tu as pris la meilleure décision. Il ne s’agit plus de basket, tu es mon frère et je veux te voir heureux ». À ce moment-là, il avait probablement besoin d’entendre ça ».

La relation entre le Thunder et KD finira par s’apaiser, Anthony Morrow en est convaincu, comme ça a été le cas entre Kevin Durant et les fans d’Oklahoma City.

« C’était bizarre, particulièrement lorsqu’il est revenu, avec la réaction des fans qui ne m’ont pas surpris pour le coup. Nos fans d’OKC, ils s’en tiennent à un certain standard et ils s’estimaient blessés. KD a été le premier, Russ a pris le relais et a fait ce qu’il a fait. C’était une super aventure ».

« Quand on lèvera les yeux au plafond un jour et qu’on retirera le maillot de Kevin, Russ fera un speech. Un jour »

Anthony Morrow est convaincu que c’est le positif qui finira par l’emporter. D’autant que Russell Westbrook et Kevin Durant ont marqué l’histoire à la suite de leur collaboration, l’un en réalisant trois triple-doubles de moyenne, trois saisons de suite, l’autre en décrochant deux titres et deux trophées de MVP des finales.

« Absolument, ça va se rétablir, » indique-t-il au sujet de la relation entre les deux hommes. « Ça se répare déjà plus vite que les gens pensent. Russ cherche toujours des sources de motivation, donc quand Kevin Durant est parti, je voyais des clips de ses entraînements, je voyais son corps, je le voyais jouer des pickup games à Los Angeles, et je me suis dit : « Il est à fond, il va revenir comme un robot », et c’est ce qu’il a fait. On le regardait jouer parfois, c’était tellement incroyable, cette façon dont il jouait. Mais il avait cette motivation supplémentaire. Ça résume bien Russ quand il s’agit de basket. Avec le temps, je les ai vus avoir une relation à nouveau cordiale, au All-Star Game. Ils n’étaient pas les meilleurs amis, ni plus ni moins qu’à OKC, mais ils étaient comme des frères. Je pense que cette relation est définitivement plus saine que ce que les gens pensent. Quand on lèvera les yeux au plafond un jour et qu’on retirera le maillot de Kevin, Russ fera un speech. Un jour ».