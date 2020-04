Syndicat : l’heure du vote pour les joueurs de G-League

D’année en année, la G-League prend de plus d’importance dans l’univers NBA puisque quasiment toutes les franchises ont leur équipe affiliée, et ce samedi, les joueurs sont appelés à voter pour la création d’un syndicat, sur le modèle de l’union des joueurs en NBA.

C’est d’ailleurs à l’initiative de la NBPA (National Basketball Players Association) que ce vote électronique a lieu, et les joueurs, comme leurs agents, sont confiants sur le fait que le projet recueillera plus de 50% des voix.

Ce que ESPN révèle, c’est que ce syndicat sera indépendant de son grand frère en NBA, et qu’il aura donc son propre règlement et son propre organigramme. Par ailleurs, les joueurs NBA possédant un « two-way contract » ou envoyés en G-League en cours de saison ne pourront pas en être membres.

On ne sait pas en revanche si les lycéens, largement mieux payés à partir de la saison prochaine que les autres joueurs et placés dans une équipe à part, pourront également y adhérer.

C’est donc un syndicat exclusivement réservé aux pensionnaires de G-League, et le but est de défendre leurs droits au niveau des salaires bien sûr, mais aussi en ce qui concerne les logements et les déplacements.