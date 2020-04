En 2017, Steve Kerr a cloué le bec de Draymond Green avec une simple lettre

Fin février 2017, Steve Kerr et Draymond Green échangent sur la bonne attitude à adopter devant les arbitres. Les deux hommes veulent lâcher du lest envers les hommes en gris et l’ailier fort peut atteindre la limite, mais doit se contrôler pour ne pas le franchir.

Dans une rencontre face aux Clippers le soir-même, l’intérieur des Warriors tente cette nouvelle approche. Elle ne fonctionne pas puisqu’il prend une technique et cela le rend furieux. Il s’en prend à son coach.

« Il est venu me voir en me disant : ‘C’est comme ça que tu veux que je réagisse !? Elle te va cette approche !? Quoi que je fasse, ils vont toujours me donner des fautes techniques’. C’était un échange fort en émotions, mais c’est Draymond. On en a rigolé après coup », avait alors réagi Steve Kerr.

Draymond Green, lui, n’était pas d’humeur à sourire. Très remonté contre son coach, il veut aller au conflit.

« J’en étais arrivé à un point où s’il me disait quelque chose, j’allais péter un câble contre lui », raconte-t-il sur « All In Smoke ». « Il n’a rien dit. Je n’attendais que ça, je mourais d’envie qu’il dise quelque chose pour que je puisse exploser. J’ai même appelé Tom Izzo (son coach à l’université) pour lui dire que j’en avais marre de Steve Kerr. »



Mais en bon disciple de Phil Jackson et Gregg Popovich, et en connaissant parfaitement le caractère impulsif de son joueur, Steve Kerr le prend à revers.

« Il m’a écrit une lettre de quatre pages. Jusqu’à aujourd’hui, je ne peux pas dire ce qu’elle comportait. J’ai lu les premières lignes. Elles disaient : ‘Draymond, j’ai voulu t’écrire cette lettre. Je sais que les choses sont compliquées en ce moment, qu’on s’est pris la tête et qu’on est au point mort. Tu es frustré et ça va déborder.’ J’ai alors refermé la lettre et je l’ai jetée. Il m’avait compris ! Il savait comment y faire avec moi, je n’avais pas besoin d’aller plus loin. Je ne pouvais pas répondre face à une lettre, c’était génial. Un véritable coup de maître. »