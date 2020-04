Les abonnés à l’année des franchises NBA également dans le flou

Andrew Katers a trouvé la démarche « plutôt de mauvais goût ». Fin mars, ce fan des Nuggets, abonné à l’année depuis près de dix ans, a été surpris par la première communication, depuis la suspension de la ligue, reçue de la franchise du Colorado. L’e-mail précisait qu’il serait facturé, le 1er avril, pour ses tickets de la saison 2020-2021…

Devoir déjà payer pour la saison prochaine alors que son équipe favorite, en théorie, doit encore disputer huit matches au Pepsi Center ? « J’ai réalisé que c’était un e-mail administratif mais j’ai trouvé que cela manquait d’égards par rapport au fait qu’ils vont piocher sur nos comptes alors qu’il nous reste des matches à voir. »

C’est d’autant plus inapproprié pour ce fan avec la situation actuelle aux États-Unis, tant sur le plan sanitaire que économique : « Il y a tant de gens qui le verraient comme un fardeau à payer, d’autant que de nombreux fans des Nuggets sont au chômage. Ils auraient dû y penser avant d’envoyer ça dans ce contexte. »

Les fans comme Andrew sont aujourd’hui nombreux à s’interroger et à s’agacer des politiques des franchises des grandes ligues américaines quant à leur volet billetterie. Plus tôt dans la semaine, deux fans originaire de New York ont intenté un procès à la Major League Baseball, dont le championnat devait démarrer le 26 mars, à ses 30 franchises ainsi qu’aux sites de vente en ligne comme Ticketmaster, pour obtenir des remboursements.

La crise économique en ligne de fond

« Les fans de baseball sont coincés avec des billets coûteux et inutilisables pour des matchs qui ne peuvent être joués, en pleine crise économique », font-ils valoir en référence aux 26 millions d’Américains qui viennent de s’inscrire au chômage depuis le début du confinement.

Selon un dirigeant du baseball cité par USA Today, la ligue encouragerait malgré tout ses supporters à conserver leurs billets, tout en leur faisant savoir qu’ils espèrent jouer le plus de matchs possibles.

« Pendant cette crise sans précédent, alors que tant d’entreprises ont remboursé des services qui ne pouvaient pas être fournis, il reste notable que le baseball force les fans à assumer la perte sur la vente des tickets, » s’est agacé l’avocat des plaignants, Glenn Phillips. « Des millions d’Américains sont sans emploi en ce moment et ont besoin d’avoir accès à ces fonds retenus à tort par la MLB, les équipes de MLB et les vendeurs de billets. »

Les calendriers initiaux imposent des approches différentes car la MLB devait démarrer sa saison quand celle de la NBA se terminait. En tout cas, comme le dit le fan des Nuggets cité plus haut, dont les prélèvements ont finalement été suspendus jusqu’à juin, les franchises se doivent d’être attentives à ces requêtes : « N’ignorez pas ceux qui essaient d’acheter votre produit. C’est de là que viennent vos revenus. N’imaginez pas qu’en ne communiquant pas avec eux, tout ira bien. Vous devez leur faire savoir ce que vous faites et comment vous les aidez. »