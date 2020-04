Stephen Curry et Klay Thompson avec le maillot des Hornets, et Chris Paul avec celui des Warriors ? Dans son livre « La machine à victoire : fabrique et démantèlement de la dynastie des Warriors », Ethan Strauss, de The Athletic, assure que la franchise californienne a eu ce scénario en tête durant l’intersaison 2011.

À l’époque, « CP3 » s’apprêtait à quitter la Nouvelle-Orléans, où il a démarré sa carrière, pour rejoindre une équipe de meilleure calibre. On se souvient de ce fameux transfert vers les Lakers qui n’a pas eu lieu, avant que le meneur n’atterrisse chez les Clippers voisins.

La piste Warriors avait pourtant bien été évoquée durant cette intersaison. Mais de là à imaginer une telle contrepartie, à savoir le meneur des Warriors, auteur d’une solide campagne rookie, et son futur compagnon de route, tout juste drafté à la 11e position…

« Premièrement, c’est faux, » écarte d’emblée le GM de l’époque, Larry Riley. « Ça n’a jamais eu lieu. Par conséquent, je crois que tout le monde a appris quelque chose. Quand vous voyez quelque chose à la télévision, j’ai dû le dire à ma mère parce qu’elle a grandi à l’époque de Walter Cronkite (ndlr : célèbre présentateur américain connu pour avoir annoncé la plupart des grands évènements entre 1937 et 1981) ou que vous le lisez dans le journal, ce n’est pas nécessairement vrai. »

Une simple « idée de travail » de l’assistant GM ?

L’ancien dirigeant, aujourd’hui conseiller chez les Hawks, assure n’avoir jamais eu aucune conversation de ce genre « avec qui que ce soit pour faire quelque chose d’autre avec nos deux arrières. Steph Curry est arrivé et s’est imposé en tant que Warrior à vie, s’il le voulait, dès la seconde partie de sa saison rookie. Il a établi le fait qu’il serait notre meneur de jeu pour les dix années à venir. »

L’auteur du livre assure que l’offre des Warriors serait venue de… Bob Myers, alors assistant GM, et aurait été formulée auprès de Dell Demps, le GM des Hornets, assez réceptif.

Le souci est plutôt que Chris Paul n’aurait eu aucune intention de prolonger à Golden State en cas d’échange.

« Nous n’avons jamais discuté de l’échange de Klay Thompson ET de Steph Curry pour quelqu’un d’autre, » maintient Larry Riley, en poste jusqu’en 2012. « Ce serait très intéressant car l’auteur a sans doute parlé à quelqu’un qui lui a donné des informations. Donc ce serait assez intéressant de suivre ça mais je peux vous dire dès maintenant que cela n’est jamais arrivé. »