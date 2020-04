Pour Patrick Patterson, les Clippers étaient également sur la bonne voie

Premiers de la conférence Ouest, les Lakers venaient d’enchaîner deux « match référence » face aux Bucks et aux Clippers juste avant la suspension de la NBA, et peuvent légitimement prétendre avoir été stoppés en plein élan. Mais l’autre franchise de Los Angeles fait également partie des formations pour qui cette coupure coûte cher.

C’est en tout cas ce que pense Patrick Patterson, qui ne voit pas d’un bon œil cet arrêt sur le plan sportif alors que son équipe suivait « le bon processus » après avoir dû longtemps improviser face aux blessures.

Un groupe à nouveau au complet et sur sa lancée

« Nous avons longtemps été privés d’un effectif complet, en bonne santé, où chaque joueur pouvait apporter, » a-t-il rappelé à Hoopshype. « Nous avions des gars qui revenaient et repartaient, nous avons eu des matchs sans Kawhi (Leonard), nous avons eu tout un tas de matchs sans Paul (George) pour commencer la saison, Pat (Beverley) est tombé, Lou (Williams) à son tour, puis ‘Trez (Harrell), puis Sham (Landry Shamet)… Il n’y avait pas un match où nous étions tous en bonne santé ».

Malgré toutes es péripéties qui ont amené les Clippers à disposer d’un effectif au complet seulement fin décembre, les protégés de Steve Ballmer ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu. Au point de rester sur 7 victoires sur leurs 8 derniers matchs et de chatouiller les Lakers au sommet du classement avec 44 succès en 64 rencontres.

En plus d’avoir soudé un groupe dans l’adversité, ces différentes combinaisons ont peut-être au final profité à l’équipe, qui a appris à jouer différemment, match après match, selon Patrick Patterson.

Trois renforts de choix à intégrer

« On a eu beaucoup de cinq majeurs différents, ce qui, je pense, est une bonne chose au final, parce qu’on a pu présenter des visages différents, avec des joueurs différents qui sont confrontés à de nouvelles situations de jeu, » a-t-il ajouté. « Au fur et à mesure que la saison avançait et que les joueurs commençaient à se remettre en forme et à revenir sur le terrain, ils n’ont été que des ajouts formidables à l’équipe. Tout le monde s’amusait bien ensemble, sur le terrain et dans les vestiaires. C’était un bon processus ».

Patrick Patterson a également évoqué les récentes arrivées de Marcus Morris, Reggie Jackson et Joakim Noah, qui venait de signer pour les Clippers. « Nous avions tous ces nouveaux venus et nous commencions à les intégrer, à déterminer ce que nous devions être et ce que nous devions faire, à prendre de la confiance. Et puis, en un claquement de doigts, nous sommes arrivés à la situation d’aujourd’hui », a-t-il déploré.

L’intérieur est d’autant plus frustré qu’il voyait sa formation plus déterminée que jamais faire les efforts nécessaires pour aller chercher un titre historique, un rêve désormais suspendu pour une durée indéterminée.