H.O.R.S.E : Chauncey Billups prêt à défier Trae Young… sous la neige ?

À 43 ans, Chauncey Billups sera le doyen du concours de H.O.R.S.E qui sera diffusé sur ESPN ce dimanche. Avec l’âge, un autre inconvénient pourrait gêner l’ancien meneur de jeu, à savoir la météo, alors que tous les participants s’affronteront sur leur terrain personnel et qu’il vit dans un manoir d’Englewood, dans le Colorado.

« Ils m’ont demandé si j’étais prêt à le faire, mais cela dépend du temps, » explique-t-il. « Il peut neiger un jour et pleuvoir le lendemain. Le temps est frais en ce moment, mais j’espère qu’il n’y aura pas trop de vent ».

0°C, de la neige et du vent

Chauncey Billups est calé sur la météo de son coin, la preuve en est : alors que le temps devrait être ensoleillé ce samedi, allant jusqu’à 21°C au plus fort de l’après-midi, le mercure devrait tomber à 0°C voire -1°C ce dimanche !

Pour ne rien arranger, la météo locale indique qu’il pourrait neiger pendant la retransmission (en direct) du concours, avec un léger vent à 20 km/h.

Autant dire que les conditions ne s’annoncent pas idéales ! Et ça, Chauncey Billups ne l’avait pas prévu, le vent ayant tourné dans les prévisions météo par rapport au moment où il a donné son accord. « C’était une question de conditions météo pour que j’accepte ou non. J’ai regardé sur mon appli météo, et j’ai dit que je pouvais le faire ».

En attendant le jour J, l’ancien joueur de Denver se prépare à défier Trae Young pour son duel. « Je continue de m’entraîner, » assure-t-il. « Je ne suis pas en forme pour jouer un match, mais je peux shooter ».

Rasheed Wallace, le candidat idéal ?

Face au All-Star des Hawks, Chauncey Billups s’attend à être malmené, notamment sur des tirs de (très) loin. Mais à la manière d’un concours de dunks, il lui prépare aussi quelques-unes de ses spécialités afin de le surprendre.

« J’imagine que Trae va shooter de là où il tire en match, ce qui est déjà très loin de l’endroit où j’aime tirer. Je dois me préparer à des trucs de ce genre. Je ne sais pas s’il est bon sur les tirs avec la planche ou avec sa main gauche. Je ne sais pas s’il sait tirer de derrière la planche… Il y a certains shoots que je sais que je peux mettre. J’espère que ça amènera un peu de divertissement et que les gens ont hâte de voir ça ».

Comme pour les tournois à NBA 2K, s’il venait à y avoir un H.O.R.S.E, acte II, Chauncey Billups a déjà une idée de candidat qui pourrait faire l’affaire parmi ses anciens coéquipiers : Rasheed Wallace.

« Sheed serait le gars parfait pour faire ça. S’il y avait un gars pour exceller là dedans dans notre équipe, c’était bien lui ». Démonstration en images…