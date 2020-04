Covid-19 : Stephen Curry appelle et remercie le personnel soignant d’un hôpital d’Oakland

« Hey Steph, voici toute l’équipe ! », lance Shelby Delaney, masque sur la bouche et bandana à l’effigie des Warriors sur la tête, en tournant son téléphone. Cette infirmière de l’unité de soins intensifs du centre médical Alta Bates Summit, hôpital situé dans la baie de San Francisco, s’est fait remarquer par un récent message sur Facebook.

Un matin, alors qu’elle se sentait « impuissante » face à la situation sanitaire, cette grande fan des Warriors a décidé d’enfiler le maillot de Stephen Curry, sous sa blouse, pour se redonner de la force. Pour réaliser que « l’union fait la force », comme le dit l’un des slogans de la franchise, et qu’il était temps d’appeler aux dons de tout ce qui pouvait être utile ou susceptible de rebooster le personnel soignant (masques, gants, repas, cafés…).

Son message est remonté jusqu’aux oreilles de la star des Warriors, qui a alors contacté l’infirmière via FaceTime. « Je ne remercierai jamais assez Dieu pour ce que vous faites en termes de sacrifice, d’altruisme et la façon dont tout le monde se rassemble, » salue Stephen Curry par téléphone. « Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour votre courage et l’inspiration que vous fournissez à tout le monde. »

Un bel échange qui devrait faire du bien à ces troupes hospitalières en première ligne face à l’épidémie. Loin derrière celui de New York, l’État de Californie est l’un des plus touchés par l’épidémie avec à ce jour près de 19 000 cas recensés et 500 morts.

« J’ai eu envie d’abandonner à de nombreuses reprises et faire quelque chose de plus simple, » confie l’infirmière. « C’est un peu comme ça que j’ai commencé à porter le maillot. C’était juste ma façon de rassembler mes forces, de me rappeler que j’ai ça en moi et que je peux le faire. »

« Ce que nous faisons (les joueurs NBA), ce n’est que du loisir, il faut que davantage de gens sachent ce qui se passe dans votre monde surtout dans une pandémie comme celle-ci, » poursuit le meneur. « Alors merci à vous, à tout le personnel, à tout le monde. Nous prions pour vous, nous pensons à vous. »