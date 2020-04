Michael Jordan s’est longtemps opposé à la diffusion d’un documentaire sur sa dernière saison aux Bulls

C’est le documentaire sportif de l’année et des circonstances exceptionnelles ont permis d’avancer de deux mois sa diffusion. « The Last Dance », soit 10 heures sur la dernière saison des Bulls de Michael Jordan, arrivera sur Netflix à partir du 20 avril prochain.

L’attente aurait pu être bien moins longue d’après Bill Simmons. L’ancien journaliste d’ESPN a été à l’origine des grands documentaires « 30 for 30 », devenus des références au fil des années. Et bien évidemment, l’idée de se pencher sur la dernière saison de Michael Jordan lui avait traversé l’esprit.

« On a essayé de faire un documentaire sur Jordan après la première série de 30 for 30, en 2009, » se souvient le fondateur du site The Ringer, pour le podcast The Herd. « On savait que la NBA avait ces images, que cette saison avait été filmée, que des images des coulisses existaient. On en a obtenu une copie et on a regardé ça. C’était le vrai Jordan, le compétitif maladif, celui qui crie sur ses coéquipiers. Tout ce qu’on a entendu, mais jamais vu. On s’est alors demandé comment on allait pouvoir exploiter ça. Sauf que Jordan n’a jamais voulu. »

Comment expliquer alors qu’il ait changé d’avis plus de dix ans après ?

« Ce qu’il s’est passé, selon moi, c’est un changement au milieu des années 2010, surtout quand LeBron James a gagné son titre avec les Cavaliers », avance Bill Simmons, en évoquant 2016 donc. « Soudainement, on discutait vraiment de Jordan vs LeBron. Pour la première fois, Jordan et son camp se sont rendus compte qu’il fallait protéger son héritage. Car, pour eux, les gens commençaient à oublier le grand joueur qu’il fut, le meilleur de tous les temps, et il fallait le montrer à nouveau. »