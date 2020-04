[bon plan] Des modèles de la gamme Kyrie Flytrap à moins de 70 euros

Les promotions sur le Nike Store se poursuivent avec des soldes jusqu’à -50%. Côté chaussures de basket, on note que deux modèles de la série Kyrie Flytrap sont à -30%, et le prix passe sous la barre des 70 euros.

Il y a la Kyrie Flytrap 3 à 62,97 euros, dont la ligne générale rappelle largement celle de la Flytrap 2, avec exactement la même forme au niveau des lacets, la même semelle et le même amorti Zoom Air. Pour actualiser tout ça, Nike a repris des éléments du look de la Kyrie 6 avec une sangle sur le coup de pied et du cuir autour du talon.

La Flytrap 2 est à 69,97 euros, et les lignes de certains modèles de la ligne Kobe Bryant, notamment la Kobe 7.

Parmi les autres modèles, on note que la LeBron 17 est à 130 euros, au lieu de 190 euros, et que la Jordan Mars 270 est à 95,97 euros.