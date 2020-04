Zion Williamson proclame Jaxson Hayes meilleur dunkeur des Pelicans

Il n’a pas fallu longtemps à Zion Williamson pour se rendre compte que ce filiforme intérieur avait quelque chose de spécial. Dès le mois de juillet, lors d’un match de Summer League face à Chicago, l’intérieur Jaxson Hayes a en effet marqué les esprits avec un poster dunk d’une rare violence. « Le meilleur dunk que j’ai jamais vu dans un match », s’était alors exclamé son coéquipier.

Depuis le banc, Zion Williamson se souvient avoir glissé à Christian Wood (qui avait fait la Summer League avec les Pelicans) : « Ne fais pas ça, ne fais pas ça », au moment où le meneur des Bulls, Mychal Murder, s’apprêtait à mettre ses deux pieds devant l’arc de cercle pour tenter de provoquer un passage en force. À l’arrivée, Jaxson Hayes l’a postérisé en beauté et a bénéficié de la faute en prime.

« Quand il a dunké, je me suis dit : Oh, mon Dieu ! », s’est remémoré Zion Williamson avant de confier les premiers mots qu’il avait alors lancé à son coéquipier : « Jax, ta tête était au dessus du cercle sur cette action ! » C’était complètement fou ».

Pour l’ancien de Duke, Jaxson Hayes est ni plus ni moins le dunkeur le plus spectaculaire de l’équipe, un compliment à apprécier à sa juste valeur quand on voit les aptitudes du n°1 de la dernière Draft en la matière !

« Vous devriez voir quelques-uns des trucs qu’il fait à l’entraînement, » ajoute Zion Williamson. « Je me demande si on voit tous la même chose ? C’est incroyable. Oubliez mes capacités en la matière, c’est exceptionnel de regarder Jaxson dunker ».

« On dirait qu’une ou deux fois par match, il va faire quelque chose qui va littéralement nous subjuguer »

Quelques mois plus tard, toujours face aux Bulls, Jaxson Hayes a rallié deux autres de ses coéquipiers à sa cause, JJ Redick et Jrue Holiday. Cette fois, c’est sur une claquette dunk irréelle que l’intérieur s’est distingué. À tel point qu’il a fallu de longues secondes pour que JJ Redick, l’auteur du shoot raté qui a permis cette action de folie, s’en remette.

« On dirait qu’une ou deux fois par match, il va faire quelque chose qui va littéralement nous subjuguer, » avait confié le sniper de New Orleans au sujet de son coéquipier qui a claqué 90 dunks en 56 matchs disputés cette saison. « Il a vraiment un talent particulier. Son sens du dunk, de la claquette ou pour aller coller un chasedown block, c’est juste remarquable ».

Alors que la réaction de JJ Redick a fait le tour de la planète, Jrue Holiday, alors sur le banc, a lui aussi été estomaqué. « Il a quelque chose, » avait-il glissé. « Je ne l’ai pas vu arriver, je pensais que le ballon était clairement trop loin et il l’a eu. C’était une action incroyable d’un point de vue athlétique. C’est fou ».

Zion Williamson avait également eu du mal à s’en remettre, comme en témoigne cette savoureuse déclaration d’après match : « Quand il a sauté, je me suis dit, mais pourquoi il saute ? Qu’est ce qu’il essaie de faire ? Et quand il a attrapé le ballon, je ne savais même pas comment réagir pour être honnête. Si tu regardes le ralenti, tu dois me voir rester assis pendant un moment, à me dire « c’est impossible qu’il ait pu attraper ça ».

Trois mots pour conclure : vivement la reprise !