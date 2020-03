30 avril 2010 : les Suns sans pitié avec les Bulls

Le spectacle était à Chicago ce 30 mars 2010, mais si Derrick Rose y a participé avec Steve Nash lors des dernières minutes de la partie, c’est Phoenix qui est reparti victorieux de « Windy City » avec des gros dunks de Jason Richardson et Amar’e Stoudemire aux deux premières places du Top 5, et 70 points en cumulés pour les trois Suns.

Les Bulls ont une victoire de retard sur les Raptors à huit matchs de la fin, mais malgré tout, D-Rose continue de croire aux playoffs. « Dans mon esprit, nous allons accrocher la 8e place. Nous allons jouer LeBron, jouer Cleveland. Plus on se rapproche, et plus je vais penser à ça. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous n’allons pas le faire. Notre plus gros challenge est de faire les playoffs, et nous allons les faire. »

Durant la nuit, Danny Granger s’est également signalé avec un nouveau match à plus de 30 points (33 unités, à 13/20 aux tirs dont 4/7 de loin) face à Sacramento.

Un total dépassé par Andray Blatche aussi, mais ça n’a pas suffi pour battre une équipe de Houston qui s’est appuyée sur les 23 points du duo Chase Budinger – Kyle Lowry dans le dernier quart-temps pour l’emporter.

Chicago 105 – 101 Phoenix

Houston 98 – 94 Washington

Indiana 102 – 95 Sacramento

Milwaukee 107 – 89 LA Clippers

Philadelphie 93 – 111 Oklahoma City