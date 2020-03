Si la saison ne reprend pas, Enes Kanter vote Adam Silver comme MVP

La NBA est à l’arrêt mais le « Enes Kanter Show » continue, et mardi, le pivot des Celtics a évoqué la suspension de la saison depuis 15 jours. Comme ses coéquipiers, le Turc était en première ligne lors de l’annonce de la maladie de Rudy Gobert puisque le Jazz venait d’affronter Boston.

« Je me suis d’abord dit : « On a joué contre ces gars il y a dix jours », puis je me suis demandé : « Est-ce que j’ai défendu sur lui ? Peu importe si j’ai défendu sur lui, est-ce qu’on a touché le même ballon ? » Donc, il y avait beaucoup de questions qui me traversaient la tête. Mais même si vous ne l’avez pas, vous vous inquiétez pour vos coéquipiers, pour savoir qui l’a ou pas. »

Et à Boston, c’est finalement Marcus Smart qui est atteint du coronavirus. Rien ne dit qu’il a été contaminé face au Jazz, et l’arrière des Celtics est porteur sain, prêt à jouer dès demain. Mais depuis l’arrêt de la saison, tout s’est enchaîné dans le sport, et pour Enes Kanter, Adam Silver a évité le pire. « Si vous regardez en arrière, vous constatez que la NBA a été la première à suspendre sa saison. Donc je pense que si ça ne devait pas reprendre, j’ai le sentiment que nous devrions donner le trophée de MVP à Adam Silver car il fait un boulot incroyable, simplement pour faire en sorte que les joueurs restent en sécurité et pour avoir fait le premier pas et dit : « On doit faire ça ». Et tout ce dont on se préoccupe, c’est de savoir si les autres sont touchés. »

À l’isolement à son domicile, le Turc supplie la population, et surtout les jeunes de rester chez eux.

« Si vous ne respectez pas les distances sociales, que vous ne vous isolez pas ou simplement que vous n’êtes pas en quarantaine, vous êtes une personne très égoïste« .