Jerry Colangelo et Gregg Popovich toujours à la tête de Team USA en 2021

Même s’il a prolongé son contrat de trois ans en 2019 avec les Spurs, l’avenir de Gregg Popovich sur les bancs de la NBA est flou et beaucoup l’imaginaient prendre sa retraite cet été pour se concentrer totalement à son travail avec Team USA, dès les Jeux olympiques de Tokyo.

Ces derniers viennent d’être repoussés d’un an et si on ne sait pas de quoi demain sera fait du côté de San Antonio, l’entraîneur des Texans a bien été confirmé sur le banc de la sélection américaine pour l’échéance olympique en 2021. Le quintuple champion NBA aura alors 72 ans.

« L’engagement pris pour 2020 tient toujours », annonce Jerry Colangelo, le patron de USA Basketball, à ESPN, et en profite ainsi pour confirmer qu’il continue lui aussi. « Il est important de faire face à l’inconnu et à ce virus. Ça va passer et on sera tous de retour. »

Le report des Jeux olympiques est une bonne nouvelle pour Jerry Colangelo et Gregg Popovich puisqu’il permettra à l’équipe américaine de présenter sa meilleure formation au Japon. Car si la compétition avait été maintenue et que, dans le même temps, la NBA reprenait mi-juin, Team USA aurait surement été privée de certaines de ses stars pour aller défendre ses trois titres olympiques d’affilée (2008, 2012 et 2016).